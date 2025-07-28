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28 июля 2025 в 12:05

Лавров раскрыл, какое желание европейцев подтверждается каждый день

Лавров: ежедневно подтверждается стремление европейцев нанести поражение России

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Европейцы всерьез хотят нанести поражение России, это подтверждается каждый день, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на форуме «Территория смыслов». В частности, немецкий канцлер Фридрих Мерц ранее сообщил о планах вновь сделать Германию самой большой военной силой на европейской арене. В ответ на это Лавров напомнил, что ФРГ была самой большой военной силой накануне Первой и Второй мировых войн, когда немецкие силы развязали эти противостояния.

То, что европейцы всерьез хотят нанести нам поражение, подтверждается каждый день, — отметил министр.

До этого Лавров заявил, что антироссийские планы, которые озвучиваются в странах Европы, вызывают беспокойство у Москвы. В частности, он упомянул слова руководства НАТО о потенциальной атаке на Калининградскую область.

Также Лавров выразил надежду, что в ЕС обратят внимание на разумный подход нынешней американской администрации во главе с лидером Дональдом Трампом. В Европе могут это сделать вопреки всем нынешним дискуссиям, что нужно снова, снова и снова вооружать Киев за счет европейских налогоплательщиков, отметил глава ведомства.

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