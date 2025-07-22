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22 июля 2025 в 16:29

Лавров высказался об антироссийских планах, которые «варятся» в Европе

Лавров заявил, что антироссийские планы Европы вызывают беспокойство

Сергей Лавров и министр иностранных дел Республики Мозамбик Мария душ Сантуш Лукаш на пресс-конференции по итогам встречи в Москв Сергей Лавров и министр иностранных дел Республики Мозамбик Мария душ Сантуш Лукаш на пресс-конференции по итогам встречи в Москв Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Антироссийские планы, которые озвучиваются в странах Европы, вызывают беспокойство у Москвы, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции после переговоров с главой МИД Мозамбика Марией Мануэлой душ Сантуш Лукаш, трансляция которой шла на сайте ведомства. В частности, он упомянул слова руководства НАТО о потенциальной атаке на Калининградскую область.

Любые поползновения, которыми сейчас нам грозят <...> это, наверное, для любого нормального, подчеркну — нормального человека, посылает очень тревожный сигнал о том, какие планы варятся в Брюсселе, в Берлине, да и в Париже с Лондоном, конечно же, — сказал Лавров.

Ранее командующий армией США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью заявил, что НАТО может полностью стереть Калининградскую область с лица планеты. По его словам, военный блок обладает достаточным потенциалом для уничтожения региона.

В ответ на это сенатор Сергей Муратов заявил, что угрозы разрушения Калининградской области могли поступить только от «недальновидных политиков». По его словам, чиновники НАТО, по всей видимости, делают заявления в бессознательном состоянии. Он напомнил, что Калининград является российской территорией. В связи с этим угрозы региону являются объявлением войны.

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