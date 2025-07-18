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18 июля 2025 в 17:27

«Будет другой разговор»: в Совфеде ответили на угрозы Калининграду от НАТО

Сенатор Муратов: лидеры НАТО угрожают Калининграду в бессознательном состоянии

Калининград Калининград Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Угрозы разрушения Калининградской области могли поступить только от «недальновидных политиков», такое мнение высказал член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Сергей Муратов. По его словам, которые приводит «Газета.Ru», чиновники НАТО, по всей видимости, делают заявления в бессознательном состоянии. Так он ответил командующему армией США в Европе и Африке генерала Кристоферу Донахью.

На Западе часто угрожают Калининградской области, те же прибалты или Польша, но в России мы это воспринимаем как комментарии недалеких политиков. Я думаю, что подобные угрожающие чиновники делают свои заявления, не приходя в сознание, — предположил сенатор.

Он напомнил, что Калининград является российской территорией. В связи с этим угрозы региону являются объявлением войны. При этом если Запад все же попытается вторгнуться в Калининградскую область, Россия не будет столь же мягкой, как с Украиной.

С Европой и НАТО будет другой разговор. Я думаю, что к этому разговору никто из них не готов, — уверен Муратов.

Ранее Донахью заявил, что НАТО может полностью стереть Калининградскую область с лица планеты. По его словам, военный блок обладает достаточным потенциалом для уничтожения региона.

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