Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что в ЕС обратят внимание на разумный подход нынешней американской администрации во главе с лидером Дональдом Трампом. В Европе могут это сделать вопреки всем нынешним дискуссиям, что нужно снова, снова и снова вооружать Киев за счет европейских налогоплательщиков, отметил глава ведомства на пресс-конференции по итогам встречи с коллегой из Мозамбика Марией Мануэлой душ Сантуш Лукаш.

Я очень надеюсь, что тот разумный подход, который в этой ситуации проявила администрация Трампа после того, как она сменила выступавшую в унисон с оголтелыми европейцами байденовскую администрацию, что этот разумный подход, включающий в себя готовность к диалогу, готовность слушать и слышать, он все-таки не останется незамеченным европейцами, — подчеркнул глава МИД.

Ранее британский геополитический аналитик Александр Меркурис выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский изменил свое отношение к переговорам в Стамбуле под влиянием Вашингтона. По его словам, украинский лидер изначально не верил в этот формат, но ухудшение ситуации на фронте и неопределенность с поставками оружия вынудили его подчиниться требованиям США.