05 сентября 2025 в 11:28

Путин объяснил, почему вступление Украины в НАТО недопустимо для России

Путин: вступление Украины в НАТО совершенно не устраивает Россию

Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Москва категорически не принимает идею вступления Украины в НАТО, заявил на пленарном заседании ВЭФ президент России Владимир Путин. По его словам, подобные решения нельзя принимать без учета безопасности России. Глава российского государства также напомнил, что бывший президент Украины Виктор Янукович был против вступления страны в НАТО, но его отстранили от власти в результате госпереворота.

К власти [нынешнего президента Украины Зеленского] привели силы, которые были за вступление, и сейчас продолжают уповать на вступление Украины в НАТО. Вот это нас совершенно не устраивает. Даже несмотря на то, что каждая страна имеет право выбора обеспечения своей собственной безопасности, но без оглядки на безопасность самой России такие вопросы не решаются, — подчеркнул Путин.

Кроме того, глава государства заявил, что если войска Североатлантического альянса появятся на Украине, они станут законными целями для Вооруженных сил России. Он напомнил, что это была одна из первоначальных причин для втягивания республики в НАТО.

Президент также выразил уверенность, что для переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским не найти локации лучше, чем Москва. Глава государства подтвердил готовность к такой встрече.

