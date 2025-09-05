Путин высказался о сценарии появления войск НАТО на Украине Путин предупредил, что войска НАТО на Украине станут законными целями для ВС РФ

Если войска Североатлантического альянса появятся на Украине, они станут законными целями для Вооруженных сил России, заявил на пленарной сессии Восточного экономического форума президент Владимир Путин. Глава государства напомнил, что это была одна из первоначальных причин для втягивания республики в НАТО.

Что касается возможных контингентов воинских на Украине — это одна из первопричин втягивания Украины в НАТО. Поэтому, если там будут появляться какие-то войска, особенно сейчас, в ходе ведения боевых действий, исходим из того, что это будут законные цели для их поражения, — сказал Путин.

Президент также выразил уверенность, что для переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским не найти локации лучше, чем Москва. Глава государства подтвердил готовность к такой встрече.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона по-прежнему готова добиваться своих целей в рамках конфликта на Украине мирным путем. Однако если такой возможности не будет, Москва продолжит специальную военную операцию.