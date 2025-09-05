Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 09:25

Путин высказался о сценарии появления войск НАТО на Украине

Путин предупредил, что войска НАТО на Украине станут законными целями для ВС РФ

Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Если войска Североатлантического альянса появятся на Украине, они станут законными целями для Вооруженных сил России, заявил на пленарной сессии Восточного экономического форума президент Владимир Путин. Глава государства напомнил, что это была одна из первоначальных причин для втягивания республики в НАТО.

Что касается возможных контингентов воинских на Украине — это одна из первопричин втягивания Украины в НАТО. Поэтому, если там будут появляться какие-то войска, особенно сейчас, в ходе ведения боевых действий, исходим из того, что это будут законные цели для их поражения, — сказал Путин.

Президент также выразил уверенность, что для переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским не найти локации лучше, чем Москва. Глава государства подтвердил готовность к такой встрече.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона по-прежнему готова добиваться своих целей в рамках конфликта на Украине мирным путем. Однако если такой возможности не будет, Москва продолжит специальную военную операцию.

Россия
Владимир Путин
Украина
СВО
НАТО
Североатлантический альянс
войска
ВС РФ
ВЭФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рослесхоз оспаривает право собственности «Рассвета Абакан» на землю
Закопавший партнера в овраге бизнесмен вышел на свободу
Прятавшего ребенка в диване насильника отправили на принудительное лечение
Столкновение грузовика со скорой в Курске обернулось страшной трагедией
Минстрой объяснил влияние ключевой ставки на застройщиков
Путин дал правительству важное распоряжение по редкоземельной индустрии
Встреча с акулой: как избежать нападения? Инструкция по спасению жизни
Стало известно, сколько в России собрали зерна в 2025 году
Стало известно, как мошенники запускают режим паники у жертвы
Низколетящие беспилотники станут мишенью для нового переносного ПЗРК
Путин емким словом оценил желание Киева выбрать место для переговоров
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 5 сентября: где сбои в РФ
Профессор раскрыл, где США собираются создать аналог НАТО
Половина петербуржцев высказались за запрет на работу мигрантов курьерами
«Ждут не дождутся»: Путин о стремлении западных компаний вернуться в Россию
В Норвегии пожаловались на правила торговли с Евросоюзом
Стало известно о планах объединить платежные карты России и Китая
На Западе разглядели необычную деталь в отношениях Путина и Трампа
Свекла, которая тает во рту. Запекаю только с медом и тимьяном
В Адлере снесут рынок, где продавали суррогатную чачу
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.