Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 ноября 2025 в 03:23

Полеты через аэропорт Самары запретили

Росавиация: в аэропорту Самары ввели временные ограничения на полеты

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Аэропорт Самары временно перестал принимать и выпускать воздушные суда, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Соответствующие изменения носят временный характер и необходимы для обеспечения безопасности, отметил он.

Аэропорт Самара (Курумоч). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — написал Кореняко.

Ранее временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропортах Краснодара и Ижевска. Как уточнил Кореняко, данные меры необходимы для обеспечения безопасности.

В ночь на 21 ноября временные ограничения также ввели в аэропорту Нижнекамска. Кроме того, обслуживать авиарейсы временно перестали международные аэропорты Казани и Самары. Такое решение было принято для обеспечения безопасности полетов.

До этого сообщалось, что аэропорт Пулково может получить статус первого в России испытательного полигона для беспилотной наземной техники. Соответствующая концепция рассматривалась на совещании Минтранса с участием представителей аэропорта и компании «Когнитив».

аэропорты
ограничения
Самара
Росавиация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Ждем звонки в три часа ночи»: Зеленский и Ермак отписались друг от друга
Ограничения на полеты начали действовать в аэропорту Ульяновска
В Курске заочно арестовали адвоката-иноагента, проникшего в Суджу
Лебедев выступил против частичного открытия границы с Финляндией
Стало известно, сколько дней россияне будут работать этой зимой
Очевидцы сообщили о мощных взрывах над Саратовом и Энгельсом
Польская полиция запустила спецоперацию после взрыва на ж/д путях
Трамп напомнил Зеленскому об отсутствии у Киева «козырей»
Полеты через аэропорт Самары запретили
В центре Москвы вспыхнуло здание на Тверской улице
Гороскоп на 22 ноября: секрет удачи для Львов и предостережение для Раков
«Придется одобрить»: Трамп поставил точку в вопросе плана США по Украине
В России установили лимиты количества платных мест в вузах
Раде грозит раскол: почему Зеленский так активно вступается за Ермака
Польские власти намерены перенести российское посольство
Песков оценил уровень контактов России и США по Украине
«Не удивляет»: в НХЛ отреагировали на хет-трик Овечкина
Cаратовский аэропорт закрыли
Шольц подтвердил, что пытался заключить с США тайную сделку по газу
Командиры ВСУ отправили подчиненных прямиком в российский плен
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Вкуснее любых салатов — закуска «Лотосы» из крабовых палочек: просто, празднично и очень вкусно
Общество

Вкуснее любых салатов — закуска «Лотосы» из крабовых палочек: просто, празднично и очень вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.