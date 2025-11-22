Полеты через аэропорт Самары запретили Росавиация: в аэропорту Самары ввели временные ограничения на полеты

Аэропорт Самары временно перестал принимать и выпускать воздушные суда, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Соответствующие изменения носят временный характер и необходимы для обеспечения безопасности, отметил он.

Аэропорт Самара (Курумоч). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — написал Кореняко.

Ранее временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропортах Краснодара и Ижевска. Как уточнил Кореняко, данные меры необходимы для обеспечения безопасности.

В ночь на 21 ноября временные ограничения также ввели в аэропорту Нижнекамска. Кроме того, обслуживать авиарейсы временно перестали международные аэропорты Казани и Самары. Такое решение было принято для обеспечения безопасности полетов.

