В Курске заочно арестовали адвоката-иноагента, проникшего в Суджу

Курский суд заочно арестовал экс-адвоката Марка Фейгина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) за пересечение без разрешения границы РФ со стороны Украины в курском Суджанском районе, сообщили в пресс-службе судов по Курской области. Там отметили, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или с момента экстрадиции.

Действуя в составе организованной группы, в районе МАПП «Суджа», двигаясь с Украины, пересекли Государственную границу РФ без надлежащего разрешения и проследовали вглубь территории Российской Федерации, — указано в публикации.

Ранее бельгийский антидискриминационный центр «Мемориал» внесен в реестр иностранных агентов. На портале Министерства юстиции РФ указано, что иноагентами признаны священник Павел Заякин, художник Антон Литвин, журналистка Елена Налимова и интернет-издание «Аспекты Башкортостана». Согласно опубликованной информации, все перечисленные субъекты распространяли недостоверные сведения о решениях российских властей и проводимой госполитике.

До этого Госдума одобрила закон об установлении единой ставки НДФЛ для имеющих статус иноагента граждан на уровне 30%. Документ также ограничивает иностранным агентам доступ к существующим налоговым льготам.