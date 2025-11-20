Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 15:32

Госдума ужесточила налоговый режим для иноагентов

Для иноагентов вводится единая ставка НДФЛ 30%

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Госдума одобрила закон об установлении единой ставки НДФЛ для имеющих статус иноагента граждан на уровне 30%. Документ также ограничивает иностранным агентам доступ к существующим налоговым льготам.

Принятые поправки входят в состав бюджетного пакета и корректируют положения Налогового кодекса. Новые нормы вступят в силу спустя месяц после официального опубликования, но не раньше начала следующего налогового периода для соответствующих сборов.

Помимо этого, иноагенты лишаются права на налоговые вычеты по долгосрочным инвестициям, а также возможности освобождения от налога при продаже активов, передаче имущества в дар или оформлении наследства.

Документ также вводит дополнительные ограничения для компаний, у которых статус иноагента либо доля участия таких лиц в уставном капитале составляет 10% и более. Эти организации не смогут использовать пониженные ставки по налогу на прибыль и теряют право на освобождение от налога при получении имущества или имущественных прав в безвозмездном порядке.

Ранее депутат Госдумы Николай Новичков в беседе с NEWS.ru заявил, что российским знаменитостям следует запретить давать интервью людям, имеющим статус иностранного агента. По его мнению, подобное общение является способом ухода из информационного небытия. Он отметил, что, согласно законодательству, СМИ не имеют права цитировать иноагентов.

иноагенты
НДФЛ
налоги
Госдума
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Симоньян призналась, что осталась без волос
В Германии раскрыли, что происходит в Киеве из-за бегства Умерова
Полотенца, халаты и ароматы: формула утреннего комфорта
Брускетта с рикоттой и клубникой: вечерний перекус для сохранения талии
Москвича-затейника в супермаркете заставили опустошить «тайник» в штанах
ИБ-эксперт предупредил о схемах мошенничества в преддверии Нового года
Путин рассказал о значении работающих героев СВО в авиаотрасли
Суд вынес приговор подорвавшему автомобиль полковника ГРУ в Москве
Подросток из Москвы поэкспериментировал с фольгой и устроил взрыв в школе
Общественница предупредила об опасности зарубежных «модельных» конкурсов
На Украине признали обвал фронта в «форпосте Запорожья»
Политолог рассказал, чем ценен статус наукогорада
Стало известно, почему круизный лайнер с россиянами развернули в Стамбуле
Эти десерты станут хитом вашего стола: топ-8 рецептов с желатином
В Забайкалье выявили случай продажи контрафактной одежды
Бразилия представит на VII ММФ БРИКС проект по утилизации мусора
Минтранс обозначил, кто обеспечит Россию технологиями для ВСМ
Путин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения и пригласил попить чайку
«Как в 2019 году»: названы товары, которые подорожают после повышения НДС
Церемония вручения премии «Все Цвета Джаза» прошла в Москве
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно
Общество

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.