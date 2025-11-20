Госдума ужесточила налоговый режим для иноагентов

Госдума одобрила закон об установлении единой ставки НДФЛ для имеющих статус иноагента граждан на уровне 30%. Документ также ограничивает иностранным агентам доступ к существующим налоговым льготам.

Принятые поправки входят в состав бюджетного пакета и корректируют положения Налогового кодекса. Новые нормы вступят в силу спустя месяц после официального опубликования, но не раньше начала следующего налогового периода для соответствующих сборов.

Помимо этого, иноагенты лишаются права на налоговые вычеты по долгосрочным инвестициям, а также возможности освобождения от налога при продаже активов, передаче имущества в дар или оформлении наследства.

Документ также вводит дополнительные ограничения для компаний, у которых статус иноагента либо доля участия таких лиц в уставном капитале составляет 10% и более. Эти организации не смогут использовать пониженные ставки по налогу на прибыль и теряют право на освобождение от налога при получении имущества или имущественных прав в безвозмездном порядке.

Ранее депутат Госдумы Николай Новичков в беседе с NEWS.ru заявил, что российским знаменитостям следует запретить давать интервью людям, имеющим статус иностранного агента. По его мнению, подобное общение является способом ухода из информационного небытия. Он отметил, что, согласно законодательству, СМИ не имеют права цитировать иноагентов.