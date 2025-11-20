Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 ноября 2025 в 05:30

В Госдуме призвали запретить знаменитостям давать интервью иноагентам

Депутат Новичков призвал запретить знаменитостям давать интервью иноагентам

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Российским знаменитостям следует запретить давать интервью людям, имеющим статус иностранного агента, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Николай Новичков. По его мнению, подобное общение является способом ухода из информационного небытия. Он отметил, что, согласно законодательству, СМИ не имеют права цитировать иноагентов.

Неправильно, что наши звезды и публичные личности дают интервью иноагентам. Это такая форма ухода из информационного небытия, когда иностранные агенты общаются со знаменитостями, потому что СМИ по закону не могут их цитировать. Иноагенты, люди, которые признаны террористами и экстремистами и которые приговорены к тюремному заключению по решению суда, должны уйти в полное информационное забвение. Публичное общение с ними должно пресекаться. Нужно принимать радикальные меры, — высказался Новичков.

Он добавил, что к числу радикальных мер можно отнести признание знаменитостей иноагентами за контакт с такими лицами. По мнению депутата, звездам следует думать дважды перед тем, как давать интервью занесенным в список Минюста людям.

Если кто-то общается с иностранными агентами, это повод для того, чтобы данному лицу присвоили звание иностранного агента. Я считаю, что Министерство юстиции должно обратить пристальное внимание на эту проблему. Призываю Минюст задуматься над тем, чтобы расширить перечень оснований для признания того или иного лица иностранным агентом, — резюмировал Новичков.

Ранее сообщалось, что понятие «иностранный агент» у россиян чаще всего ассоциируется с предательством и действиями, направленными против страны. Согласно опросу аналитического центра ВЦИОМ, 28% участников ассоциировали данное понятие с терминами «предатель» и «враг». Еще 13% указали на «шпиона», «диверсанта» или «провокатора».

