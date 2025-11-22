«Не удивляет»: в НХЛ отреагировали на хет-трик Овечкина В НХЛ признались, что перестали удивляться результативности Овечкина

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли, комментируя хет-трик нападающего хоккейного клуба (ХК) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата против «Монреаля», признался, что уже ничему не удивляется. Он отметил, что спокойно воспринимает все, что делает Овечкин, передает интернет-портал «Чемпионат».

Ничего из того, что делает Алекс, больше меня не удивляет, — сказал Дэйли.

Указано, что три шайбы в матче стали 982-й, 983-й и 984-й в карьере Овечкина с учетом плей-офф. В текущем сезоне российский форвард набрал 20 очков — 10 голов и 10 результативных передач — в 21 игре регулярного чемпионата.

Ранее Овечкин установил новый рекорд по победным шайбам в домашних матчах Национальной хоккейной лиги, он довел количество голов в чемпионате до 81. В материале сказано, что до этого спортсмен делил лидерство по этому показателю с чехом Яромиром Ягром (по 80 голов).

Недавно «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Нью-Джерси Девилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2 по буллитам. Российские хоккеисты отметились голевыми действиями в обеих командах: Арсений Грицюк забил за гостей на шестой минуте, а Александр Овечкин отличился за «Вашингтон» на 49-й минуте встречи. «Кэпиталз» также сделал результативную передачу.