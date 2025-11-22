Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 ноября 2025 в 02:35

«Не удивляет»: в НХЛ отреагировали на хет-трик Овечкина

В НХЛ признались, что перестали удивляться результативности Овечкина

Александр Овечкин Александр Овечкин Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли, комментируя хет-трик нападающего хоккейного клуба (ХК) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата против «Монреаля», признался, что уже ничему не удивляется. Он отметил, что спокойно воспринимает все, что делает Овечкин, передает интернет-портал «Чемпионат».

Ничего из того, что делает Алекс, больше меня не удивляет, — сказал Дэйли.

Указано, что три шайбы в матче стали 982-й, 983-й и 984-й в карьере Овечкина с учетом плей-офф. В текущем сезоне российский форвард набрал 20 очков — 10 голов и 10 результативных передач — в 21 игре регулярного чемпионата.

Ранее Овечкин установил новый рекорд по победным шайбам в домашних матчах Национальной хоккейной лиги, он довел количество голов в чемпионате до 81. В материале сказано, что до этого спортсмен делил лидерство по этому показателю с чехом Яромиром Ягром (по 80 голов).

Недавно «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Нью-Джерси Девилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2 по буллитам. Российские хоккеисты отметились голевыми действиями в обеих командах: Арсений Грицюк забил за гостей на шестой минуте, а Александр Овечкин отличился за «Вашингтон» на 49-й минуте встречи. «Кэпиталз» также сделал результативную передачу.

хоккеисты
НХЛ
Александр Овечкин
спортсмены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В центре Москвы вспыхнуло здание на Тверской улице
Гороскоп на 22 ноября: секрет удачи для Львов и предостережение для Раков
«Придется одобрить»: Трамп поставил точку в вопросе плана США по Украине
В России установили лимиты количества платных мест в вузах
Раде грозит раскол: почему Зеленский так активно вступается за Ермака
Польские власти намерены перенести российское посольство
Песков оценил уровень контактов России и США по Украине
«Не удивляет»: в НХЛ отреагировали на хет-трик Овечкина
Cаратовский аэропорт закрыли
Шольц подтвердил, что пытался заключить с США тайную сделку по газу
Командиры ВСУ отправили подчиненных прямиком в российский плен
Зеленский в панике от аудита США: как он пытается выбить у Трампа амнистию
Заражаются почти везде: как не заболеть гепатитом А. Инструкция от врача
В Минтрансе высказались о необходимости прав для водителей электросамокатов
Генпрокуратура отсудила у Кибовского 1 млрд рублей
Фаза Луны сегодня, 22 ноября: ловим мальков, играем с котами и не злимся
Попытка № 5. Все о браках Александра Гордона, почему разводится
Два российских аэропорта закрылись для путешественников
Новая ветка метро Петербурга готовится к открытию
Двое мирных жителей пострадали при атаке ВСУ на российский регион
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Вкуснее любых салатов — закуска «Лотосы» из крабовых палочек: просто, празднично и очень вкусно
Общество

Вкуснее любых салатов — закуска «Лотосы» из крабовых палочек: просто, празднично и очень вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.