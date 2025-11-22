Зеленский в панике от аудита США: как он пытается выбить у Трампа амнистию

Западные СМИ сообщили об изменениях, внесенных Украиной в мирный план Трампа. Киев не хочет проводить аудит финансовой помощи Запада и вместо этого требует полной амнистии за военные преступления. Эксперты уверены, что требование проверки со стороны США несет в себе «экзистенциальную угрозу» лично Зеленскому и всему его окружению. Между тем Вашингтон ожидает, что украинский президент подпишет соглашение уже на следующей неделе. Чем это обернется для руководства страны — в материале NEWS.ru.

Что Украина хочет поменять в мирном договоре

Киев настаивает на изменении проекта мирного договора, разработанного администрацией президента США Дональда Трампа, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на «высокопоставленные источники» в Белом доме.

Речь идет о проведении аудита всех денежных средств, которые поступили в качестве помощи Украине. Руководство страны хочет вместо этого прописать предоставление «полной амнистии за действия в ходе боевых операций» для всех участников конфликта.

Между тем, по данным The Financial Times, власти США ожидают подписания Киевом мирного плана уже 27 ноября, в День благодарения, чтобы «завершить конфликт к концу декабря». Чтобы убедить в этом президента Украины Владимира Зеленского и его окружение, с необъявленным визитом в Киев приехала американская делегация во главе с министром армии Дэниелом Дрисколлом.

Зеленский находится под таким сильным давлением, что будет вынужден подписать соглашение, уверен экс-депутат Верховной рады Игорь Марков. По его мнению, в случае отказа политику может грозить физическая ликвидация.

Газета The New York Post со ссылкой на источники сообщила, что США получили «положительную оценку» проекта мирного договора от секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустема Умерова и Украина «согласилась с большей частью плана».

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Почему аудит финансов — это катастрофа для Зеленского

Эксперты уверены, что власти страны попытаются скорректировать текст договора, исключив пункт о финансовом аудите. Учредитель фактчекингового ресурса «Сенсаций.Нет» Александр Фролов в беседе с NEWS.ru выразил уверенность, что это положение представляет для Зеленского и всего его окружения «экзистенциальную угрозу», учитывая громкий коррупционный скандал, в котором они оказались замешаны.

«Это не внутриукраинский скандал, а скандал общемирового масштаба. Это деньги налогоплательщиков США и Евросоюза. Соответственно, США за эти деньги могут спросить с господина Зеленского. Я уверен, что он замазан в этой коррупционной схеме. Абсолютно уверен, что все записи, весь компромат на Зеленского есть», — заявил эксперт.

Аудит финансовой помощи может обернуться для Украины максимально жестким ограничением по предоставлению западных денег уже после заключения мирного договора, отметил экс-спикер парламента ДНР политолог Андрей Пургин.

«Сейчас на Западе озвучиваются цифры в $750 млрд, которые требуются Украине для восстановления после войны. Поэтому пункт про аудит стоит рассматривать как уловку МВФ и Всемирного банка. Это может быть обставлено огромным количеством условий, чтобы Украина не получила ни копейки, если хоть по одному из них „выйдет за флажки“», — заявил он в разговоре с NEWS.ru.

По мнению Пургина, обязательства по аудиту лишат Киев гарантий дальнейшего получения финансов от Запада. «Для Украины весь договор потеряет смысл, если не будет гарантий выделения денег. Для местной власти это вопрос жизни и смерти, все остальные вопросы для Киева решаются уже после того, как станет понятно, получит Украина деньги или нет», — указал политолог.

Он напомнил, что сейчас до 70% бюджета страны — это внешние заимствования. Поэтому единственный вопрос, который украинская власть будет задавать миру, — это «где деньги, каким способом и под какие гарантии мы их можем получить».

Фото: Социальные сети

Что кроется за предложенной Киевом «амнистией для всех»?

По словам политолога Ростислава Антонова, следует обратить внимание не только на пункт об аудите, который Украина хочет убрать из плана, но и на то, что она предлагает взамен, а именно «амнистию для всех». По его словам, это тоже играет на руку Зеленскому и его окружению.

«Пункт с амнистией внесен потому, что украинская власть и военные совершили огромное количество преступлений. Отвечать за которые они, естественно, не хотят», — отметил Антонов.

Он выразил уверенность, что Киев будет биться за отмену аудита и амнистию, потому что без этого договор для него теряет смысл.

«Сейчас начнется классическая украинская тема. Они будут менять пункты, спорить до хрипоты… Короче говоря, сделают все, чтобы этот план зарубить. Но для нас это тоже неплохо, потому что время играет в пользу России, и где мы окажемся через полгода, когда вернемся к обсуждению этой истории, тоже будет интересно», — подчеркнул эксперт.

Насколько вероятно скорое подписание мирного договора

Хотя нынешний миротворческий проект США выглядит «максимально реалистичным» вариантом выхода из конфликта, Украина этот договор не подпишет, считает Антонов.

«Что касается украинской стороны, то у меня большие сомнения, что они под этот мирный план подпишутся. Это невозможно. Невозможно хотя бы потому, что они уже его начали менять в ключевых пунктах, потребовав себе амнистию», — отметил политолог.

Пургин уверен, что, даже если Украина и Россия подпишут мирный план, его ждет судьба минских договоренностей: Россия будет соблюдать условия, а Украина — нет, поскольку в случае подписания договора Зеленскому и его политическому положению будет грозить серьезная опасность.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«В России часто забывают, что Украина в основе своей — это парламентско-президентская республика. Сейчас у Зеленского есть необходимое большинство в Раде в виде 229 депутатов „Слуги народа“, однако если их станет хотя бы 225, то никаких инициатив Зеленскому через Раду будет уже не протащить. Более того, в таком случае Рада сможет сформировать другое, коалиционное правительство. И даже если Зеленский формально останется у власти, контролировать он уже ничего не будет», — уверен политолог.

Поэтому, по словам Пургина, и пункт об аудите, и сам договор, который на Украине могут воспринять как «капитуляцию» перед Москвой, несут лично для Зеленского вполне ощутимую угрозу.

«У Зеленского сейчас есть чрезвычайные полномочия, которых на Украине не было, наверное, вообще ни у одного президента в принципе. И, естественно, он не хочет их терять. А предполагаемый договор может это положение кардинально изменить», — резюмировал политолог.

Поэтому, уверен Фролов, только через прямое давление на украинское руководство можно принудить его к подписанию мирного договора.

«Как надавить на Зеленского? Только на него лично. То, что давят на его страну, — „давай заканчивать войну, давай идти на переговоры, у тебя Украина заканчивается“ — ему абсолютно безразлично. Главное, чтобы его лично не трогали. Вот тут на него лично надавили и — „давай-ка, товарищ, уже переходи к соглашениям“», — заключил эксперт.

