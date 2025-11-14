Кто сдал Зеленского: список предателей-коррупционеров, удар Медведева

Коррупционный скандал из-за хищений в украинской энергетике вырос до международных масштабов. Эксперты NEWS.ru полагают, что таким образом глава Белого дома Дональд Трамп хочет сменить президента Украины Владимира Зеленского на более сговорчивого лидера. Насколько это выгодно России — в материале NEWS.ru.

Кто стоит за коррупционным скандалом в энергетике Украины

Коррупционный скандал после обысков у бизнесмена Тимура Миндича, которого СМИ называют кошельком Зеленского, приобрел международные масштабы. Достоянием общественности стали факты хищений на сотни миллионов долларов в сфере энергетики Украины.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале отметил, что за всеми этими событиями может стоять Вашингтон.

«Только одна сила способна казнить и миловать своих сукиных сынов. Washington, DC. Оттуда и потянуло холодным ветром. Да, эта наркотическая мразь — урод и son of a bitch, но совсем не свой. Гадил, сучонок, ведь где мог и вовсю агитировал за проигравшего маразматика (Джо Байдена. — NEWS.ru)», — заявил он.

Медведев также подчеркнул, что скальпель истории уже занесен над президентом Украины. Ему осталось только вызреть, чтобы быть удаленным. «Зеленая гнида ожидаемо попала в цугцванг. Каждый день ей приносит ухудшение позиции на игровой доске», — сказал он.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман назвал весьма вероятным вмешательство Вашингтона в коррупционный скандал на Украине.

«Точно известно, что все антикоррупционные структуры, наподобие НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины. — NEWS,ru), практически во всем мире создаются под непосредственным руководством США и работают под их контролем. Они предназначены для того, чтобы вывести из строя любого, кто не нравится Штатам», — заявил парламентарий в разговоре с NEWS.ru.

Фото: Социальные сети

В период президентства Байдена, когда начались антикоррупционные разборки на Украине и следователей стали сажать в тюрьму, народ вышел на Майдан, напомнил учредитель фактчекингового ресурса «Сенсаций.Нет», юрист и политтехнолог Александр Фролов.

«Кто лучше всего умеет организовывать майданы? Мы это прекрасно знаем по предыдущим аналогичным мероприятиям, когда к власти привели Виктора Ющенко, а затем Петра Порошенко. Есть прямая связь с США активности НАБУ и перехода коррупционного скандала в политическую плоскость», — заявил он NEWS.ru.

Почему Трамп хочет убрать Зеленского и как он будет это делать

По словам Фролова, США предоставили Украине огромные денежные средства, и Трамп хочет понять, на что они были потрачены.

«Они выделялись не с 2022-го, а с 2014 года. Например, „Джавелины“ для обстрела Донбасса — это военная и дорогостоящая помощь. Трамп — бизнесмен, он хочет почувствовать отдачу от тех денег, которые были вложены, понять, куда они были потрачены. $100 млрд выделили из бюджета США, из которых $50 млрд дошли до Украины. Из этих денег только 10% были потрачены на военные нужды — это уже совсем не шутки», — подчеркнул политтехнолог.

По мнению Вассермана, Зеленский неудобен для Трампа, поставившего перед собой цель массированного миротворчества.

«Это не значит, что глава Белого дома заинтересован в судьбе Украины, но он очень сильно беспокоится о собственной репутации», — подчеркнул парламентарий.

Коррупционный скандал в украинской энергетике еще больше разрастется, отметил Фролов. НАБУ может затронуть тему финансирования военной промышленности Украины, добавил он.

Украинский завод по производству дронов компании Fire Point Фото: Efrem Lukatsky/AP/TASS

«После энергетики могут посыпаться датские заводы по производству дронов „Файерпойнтом“ (компания Fire Point, принадлежащая Миндичу и взявшая подряд на производство дронов для ВСУ. — NEWS.ru), затем посыплются ракеты „Фламинго“ того же предприятия и „Сапсан“. Окажется, что об этих снарядах можно забыть, поскольку „внезапно“ выяснится, что деньги были разворованы еще до того, как их начали придумывать», — сказал политтехнолог.

Военный эксперт Александр Собянин уверен, что Трамп - не единственный, кто «кинул» Зеленского. «Список тут огромный. Англичане ставят на Залужного. Полякам Зеля тоже не нужен - им просто надоели украинские так называемые беженцы. Они просто клянчат денег, сидят на пособиях - это раздражает и элиту, и население. Персонифицируют это на Зеленском. Тоже самое справедливо для Германии. Итальянцы сейчас смотрят в рот Трампу. Тоже не поддержат Зеленского. Кто остается? Прибалтика, да то не факт. Зеленского кинули примерно все», - заключил эксперт.

Насколько реальна смена политического режима на Украине

По мнению экспертов, не стоит рассчитывать на быструю и легкую смену власти на Украине. По словам Вассермана, у Зеленского достаточно внутреннего административного и политического ресурса, чтобы сопротивляться давлению со стороны США. По мнению депутата, смена одного человека в руководстве Украины мало что поменяет.

«После истерики Зеленского в Овальном кабинете Трамп полагает, что Украиной должен руководить кто-то другой, кто будет более управляемым. Но глава Белого дома ошибается, потому что эта страна была изначально создана как средство борьбы с русским большинством среди своих жителей. Любой ее руководитель, который может появиться, продолжит разрушительную деятельность», — сказал он.

Фролов, наоборот, отметил, что смена реальной, а не публичной власти на Украине приблизит выполнение задач ВС РФ в зоне СВО.

«Мы все слышали два прекрасных слова — денацификация и демилитаризация. Что они означают, не понимают 99% населения. Я думаю, что смена власти на Украине и отстранение тех людей, которые сидят не на Банковой улице, а реально управляют страной, — это и есть начало денацификации и демилитаризации. Смена украинского политического курса — цель СВО», — напомнил эксперт.

Дональд Трамп и Владимир Зеленский Фото: Yuri Gripas — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

России выгоден публичный скандал на Украине, подчеркнул Вассерман. По его мнению, он свидетельствует о недоговороспособности и ненадежности Украины. Это сигнал Западу — партнеру в гибридной войне против России, сказал депутат.

«Главная выгода для нас состоит в том, что все эти действия могут показать спонсорам и нанимателям террористической организации Украина, что они выкидывают деньги на ветер и не смогут добиться ослабления России. У нас появляется надежда, что финансирование Киева сократится», — заключил парламентарий.

Читайте также:

Зеленский увольняет министров одного за другим: чего он так испугался

Порошенко объявил войну Зеленскому и позвал на помощь НАТО: что дальше

Ивановка, Покровск, Часов Яр: хорошие и плохие новости фронта СВО 14 ноября