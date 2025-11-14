Ивановка, Покровск, Часов Яр: хорошие и плохие новости фронта СВО 14 ноября

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 14 ноября? Что происходит у Алексеевки, Волчанска, Владимировки, Гришино, Даниловки, Егоровки, Ивановки, Купянска, Лысовки, Мирнограда, Новониколаевки, Полтавки, Покровска, Рыбного, Синельниково, Северска, Орестополя, Успеновки, Харькова, Часова Яра, Шахово и Ямполя?

WarGonzo

«На Южно-Донецком направлении войска РФ продвигаются западнее Малиновки. Поступают сведения об успехах ВС РФ в Равнополье и Яблоновке. Продолжаются бои в районе Орестополя. На Покровском направлении войска РФ успешно отражают атаки ВСУ в районе Гришино. Продолжается активное наступление в Покровске. Есть продвижение севернее Лысовки. Сообщается, что ВС РФ зашли в Мирноград с севера. На Добропольском участке есть успехи во Владимировке и Шахово. На Константиновском направлении ВС РФ продолжают зачистку Клебан-Быкского водохранилища и продвигаются со стороны Предтечино и Александро-Шультино. На Краснолиманском направлении сообщается о продвижении ВС РФ в районе Среднего, Яровой и Дробышево. Продолжается наступление у Дроновки и Северска. Продолжается зачистка западной части Купянска в районе реки Оскол. На Волчанском участке продолжается продвижение в Волчанске, ВС РФ занимают новые позиции в городской застройке», — пишет Telegram-канал WarGonzo.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Два майора»

ВС России расширяют присутствие в районе Купянска-Узлового, крайне важного населенного пункта для охвата ВСУ с флангов, сообщает Telegram-канал «Два майора».

«На Харьковском направлении группировка войск „Север“ взяла Синельниково в результате тяжелых боев. На левом берегу реки Волчьей в Волчанске продолжается продвижение ВС России, как и на участке Меловое — Хатнее. На Лиман (Красный Лиман) продолжается наступление, ВС России продавливают противника со стороны Красного. С севера над Лиманом нависает наша группировка, наступающая через Дробышево и Ставки. Севернее Часова Яра ВС России малыми группами предпринимают попытки продвинуться к населенным пунктам Майское, Марково и Новомарково, атакуя со стороны канала Северский Донец — Донбасс», — отмечают военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Дневник десантника»

На Харьковском направлении наступление ВС РФ продолжается почти на всех участках фронта, пишет Telegram-канал «Дневник десантника».

«Успехи имеем в районе Волчанска и на участке от Мелового до Хатнего. В районе населенного пункта Чугуев ВС РФ нанесли ракетный удар по вражеским объектам. В районе населенного пункта Сосновый Бор спецназ ВС РФ в ходе разведки обнаружил вражеский танк Т-64 и ударом дрона уничтожил его. В результате продолжительных ожесточенных боев подразделения ВС РФ группировки „Север“ взяли под контроль один из ключевых узлов обороны противника — населенный пункт Синельниково. В районе Волчанска российские войска продвигаются к южной части города. Восточнее города в населенном пункте Волчанские Хутора наши расчеты БПЛА уничтожают огневые позиции противника и пункты управления БПЛА. Днепропетровское направление. Со стороны Ивановки бойцы ВС РФ продвинулись к направлению Гавриловки на полтора километра. Между селами зачищен лесной массив», — сообщили военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

