В Минтрансе высказались о необходимости прав для водителей электросамокатов Минтранс: речь о необходимости наличия прав у водителей СИМ пока не идет

Речь о необходимости наличия прав у водителей средств индивидуальной мобильности (СИМ) сейчас не идет, заявил в Совете Федерации и.о. заместителя директора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса РФ Николай Чередниченко. По его словам, при этом ведомство поддерживает идею дополнительного регулирования этих средств, к которым относятся электросамокаты, гироскутеры, сигвеи и моноколеса, передает ТАСС.

Минтранс России однозначно поддерживает введение дополнительного регулирования средств индивидуальной мобильности, в том числе и частных средств индивидуальный мобильности <…>. Пока речи о том, что они (водители СИМ — прим. NEWS.ru) должны иметь права, у нас нет, — сказал он.

Ранее Минтранс России выступил против запрета электросамокатов и иных средств индивидуальной мобильности, рекомендуя развивать их использование. Ведомство предложило регионам содействовать развитию сервисов аренды, избегая избыточных административных барьеров и интегрируя СИМ в городскую транспортную систему.

До этого партия «Новые люди» во главе с вице-спикером Государственной думы Владиславом Даванковым выступила с инициативой о запрете передвижения курьеров по пешеходным зонам на электросамокатах и электровелосипедах. Соответствующее обращение было направлено министру транспорта РФ Андрею Никитину.