Фаза Луны сегодня, 22 ноября: ловим мальков, играем с котами и не злимся

Фаза Луны сегодня, 22 ноября: ловим мальков, играем с котами и не злимся

Сегодня в 11:18 по московскому времени Луна перейдет в третьи сутки лунного цикла. Они завершатся только после полудня завтра, 23 ноября.

В каком знаке зодиака и в какой фазе сегодня Луна

Луна переходит под влияние упрямого и честного Козерога. Ждите неожиданных приступов упрямства, которые не поддаются логике. Луна сегодня уже в первой четверти, фаза — растущая.

Общая характеристика 3-го лунного дня

День наполнен энергией: если не лениться и иметь достаточно мотивации, то сегодня можно очень много успеть. Возможны проявления агрессии, поэтому будьте предельно терпеливы по отношению и к себе, и к окружающим.

Любовь на растущей Луне

Семейная жизнь пар, вступивших в брак в этот день, будет наполнена непредсказуемыми и не всегда положительными событиями. Если вам не нравится сидеть на пороховой бочке, свадьбу лучше отложить.

Фаза Луны сегодня, 22 ноября: ловим мальков, играем с котами и не злимся Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Здоровье и красота

Высока вероятность травм. Не пускайте на самотек болезни. Будут полезные физические нагрузки и водные процедуры, в том числе баня. Посещение салона красоты тоже пойдет на пользу.

Бизнес и сделки в начале лунного цикла

Сегодня все полны агрессии и настойчивости. Ведите дела с учетом этих факторов. Не давайте ущемлять свои права, но и сами не нарушайте чужих. Денежные вопросы лучше отложить, чтобы избежать потерь.

Природа после новолуния

Сегодня рыба будет клевать замечательно. Но мелкая. Впрочем, разве это повод отказаться от отдыха с удочкой? Владельцы собак и кошек сегодня могут уделить время досугу питомцев — купите им игрушки, но лучше поиграйте с любимцами сами. Садоводам самое время озаботиться заготовкой грунта для рассады на весну.

Ранее мы рассказали, как правильно расставить ловушки для грызунов на дачном участке.