Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 ноября 2025 в 01:10

Фаза Луны сегодня, 22 ноября: ловим мальков, играем с котами и не злимся

Фаза Луны сегодня, 22 ноября: усмиряем агрессию, отменяем сделки Фаза Луны сегодня, 22 ноября: усмиряем агрессию, отменяем сделки Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Сегодня в 11:18 по московскому времени Луна перейдет в третьи сутки лунного цикла. Они завершатся только после полудня завтра, 23 ноября.

В каком знаке зодиака и в какой фазе сегодня Луна

Луна переходит под влияние упрямого и честного Козерога. Ждите неожиданных приступов упрямства, которые не поддаются логике. Луна сегодня уже в первой четверти, фаза — растущая.

Общая характеристика 3-го лунного дня

День наполнен энергией: если не лениться и иметь достаточно мотивации, то сегодня можно очень много успеть. Возможны проявления агрессии, поэтому будьте предельно терпеливы по отношению и к себе, и к окружающим.

Любовь на растущей Луне

Семейная жизнь пар, вступивших в брак в этот день, будет наполнена непредсказуемыми и не всегда положительными событиями. Если вам не нравится сидеть на пороховой бочке, свадьбу лучше отложить.

Фаза Луны сегодня, 22 ноября: ловим мальков, играем с котами и не злимся Фаза Луны сегодня, 22 ноября: ловим мальков, играем с котами и не злимся Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Здоровье и красота

Высока вероятность травм. Не пускайте на самотек болезни. Будут полезные физические нагрузки и водные процедуры, в том числе баня. Посещение салона красоты тоже пойдет на пользу.

Бизнес и сделки в начале лунного цикла

Сегодня все полны агрессии и настойчивости. Ведите дела с учетом этих факторов. Не давайте ущемлять свои права, но и сами не нарушайте чужих. Денежные вопросы лучше отложить, чтобы избежать потерь.

Природа после новолуния

Сегодня рыба будет клевать замечательно. Но мелкая. Впрочем, разве это повод отказаться от отдыха с удочкой? Владельцы собак и кошек сегодня могут уделить время досугу питомцев — купите им игрушки, но лучше поиграйте с любимцами сами. Садоводам самое время озаботиться заготовкой грунта для рассады на весну.

Ранее мы рассказали, как правильно расставить ловушки для грызунов на дачном участке.

фаза Луны
лунные календари
астрология
эзотерика
Екатерина Метелева
Е. Метелева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Генпрокуратура отсудила у Кибовского 1 млрд рублей
Фаза Луны сегодня, 22 ноября: ловим мальков, играем с котами и не злимся
Попытка № 5. Все о браках Александра Гордона, почему разводится
Два российских аэропорта закрылись для путешественников
Новая ветка метро Петербурга готовится к открытию
Двое мирных жителей пострадали при атаке ВСУ на российский регион
ПВО сбила украинские БПЛА над южными регионами России
На Украине предрекли военный переворот этой зимой
Суд признал экс-депутата участником экстремистского объединения
В Ингушетии при пожаре погиб ребенок
Приметы 22 ноября — Матрена Зимняя: начало настоящих холодов
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 22 ноября 2025 года
Мужчина нашел на пляже огромное существо, предвещающее катастрофы
Мировые рекорды, смерть мужа, дочь-модель: как живет легкоатлетка Привалова
Захарова раскрыла истинные цели саммита в Киеве
Посол ЕС в Киеве повлияла на публикацию записей по делу Миндича
Многодетная мать из России завоевала корону «Миссис Вселенная»
Хуснуллин прокомментировал ситуацию с ипотекой в России
Четыре человека оказались в больнице после массового ДТП под Курском
Названы пункты мирного плана Трампа, на которые Россия не согласится
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Вкуснее любых салатов — закуска «Лотосы» из крабовых палочек: просто, празднично и очень вкусно
Общество

Вкуснее любых салатов — закуска «Лотосы» из крабовых палочек: просто, празднично и очень вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.