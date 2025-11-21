Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 23:52

Захарова раскрыла истинные цели саммита в Киеве

Захарова: продовольственный саммит в Киеве имеет антироссийский подтекст

МИД РФ МИД РФ Фото: Мария Захарова
Читайте нас в Дзен

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подвергла резкой критике прошедший в Киеве продовольственный саммит, сообщили на сайте Министерства иностранных дел России. По ее словам, данное мероприятие представляет собой исключительно пропагандистский формат с антироссийской направленностью.

Проводимые же в Киеве псевдосаммиты — это не более чем политическое прикрытие очередных коррупционных махинаций (президента Украины Владимира. — NEWS.ru) Зеленского, — заявила дипломат.

Захарова подчеркнула, что реальные действия Киева и его западных спонсоров демонстрируют отсутствие подлинного интереса к помощи нуждающимся странам. Дипломат также обратила внимание на неэффективность подобных мероприятий для решения глобальных проблем продовольственной безопасности.

Ранее Захарова заявила, что Россия отреагирует на мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, после того как получит официальную информацию. По ее словам, комментировать противоречивые утечки — это неблагодарное занятие.

Кроме того, США рассчитывают, что Зеленский согласует их мирный план ко Дню благодарения, 27 ноября. По замыслу Вашингтона, документ должны представить Москве в конце месяца.

Мария Захарова
саммиты
Владимир Зеленский
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд признал экс-депутата участником экстремистского объединения
В Ингушетии при пожаре погиб ребенок
Приметы 22 ноября — Матрена Зимняя: начало настоящих холодов
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 22 ноября 2025 года
Мужчина нашел на пляже огромное существо, предвещающее катастрофы
Мировые рекорды, смерть мужа, дочь-модель: как живет легкоатлетка Привалова
Захарова раскрыла истинные цели саммита в Киеве
Посол ЕС в Киеве повлияла на публикацию записей по делу Миндича
Многодетная мать из России завоевала корону «Миссис Вселенная»
Хуснуллин прокомментировал ситуацию с ипотекой в России
Четыре человека оказались в больнице после массового ДТП под Курском
Названы пункты мирного плана Трампа, на которые Россия не согласится
В Госдуме ответили, как расценивать заявления Путина о мирном плане Трампа
Украина и Европа начали работать над контрпредложением для США
Путин заявил о поддержке подходов России к урегулированию на Украине
Путин уличил Киев в отсутствии объективных данных о положении на фронте
Транспорт будущего: на ММФ представили новый безопасный беспилотный проект
«Мы к этому готовы»: Путин высказался о возможных переговорах
Фронт обвалился: пехота ВСУ — все. В бой идут одни роботы
Пять украинских БПЛА сбили над российскими регионами
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Вкуснее любых салатов — закуска «Лотосы» из крабовых палочек: просто, празднично и очень вкусно
Общество

Вкуснее любых салатов — закуска «Лотосы» из крабовых палочек: просто, празднично и очень вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.