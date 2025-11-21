Официальный представитель МИД России Мария Захарова подвергла резкой критике прошедший в Киеве продовольственный саммит, сообщили на сайте Министерства иностранных дел России. По ее словам, данное мероприятие представляет собой исключительно пропагандистский формат с антироссийской направленностью.

Проводимые же в Киеве псевдосаммиты — это не более чем политическое прикрытие очередных коррупционных махинаций (президента Украины Владимира. — NEWS.ru) Зеленского, — заявила дипломат.

Захарова подчеркнула, что реальные действия Киева и его западных спонсоров демонстрируют отсутствие подлинного интереса к помощи нуждающимся странам. Дипломат также обратила внимание на неэффективность подобных мероприятий для решения глобальных проблем продовольственной безопасности.

Ранее Захарова заявила, что Россия отреагирует на мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, после того как получит официальную информацию. По ее словам, комментировать противоречивые утечки — это неблагодарное занятие.

Кроме того, США рассчитывают, что Зеленский согласует их мирный план ко Дню благодарения, 27 ноября. По замыслу Вашингтона, документ должны представить Москве в конце месяца.