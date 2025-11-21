Посол ЕС в Киеве повлияла на публикацию записей по делу Миндича

Посол ЕС на Украине Катарина Матернова помогла приостановить обнародование новых материалов по коррупционному скандалу, связанному с предпринимателем Тимуром Миндичем, пишет «Страна.ua». В материале говорится, что дипломат взяла все в свои руки и теперь «действует нахрапом».

В Раде есть мнение, что пауза с публикацией новых записей по «Миндичгейту» возникла не в последнюю очередь из-за позиции посла Евросоюза, — сказано в публикации со ссылкой на источник в правящей партии «Слуга народа».

При этом Матернова «боится разбалансировки управления». Ей не нужно, чтобы конфликт ушел «глубоко в народ», считает собеседник издания.

Ранее американский политолог Адриан Каратницкий заявил, что коррупционный скандал серьезно ослабил позиции президента Украины Владимира Зеленского и превратил его в «хромую утку». По мнению эксперта, происходящее уже приводит к значительным переменам во внутренней политике.

До этого бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров сообщил, что НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура собрали обширные досье на всех украинских чиновников. Он уточнил, что на всех есть «крючочки».