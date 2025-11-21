В ЮАР заинтересовались российской водкой Посол Амбаров заявил, что в ЮАР прорабатывают вопрос поставки водки из России

Южно-Африканская Республика проявляет большой интерес к российской водке, заявил посол России в стране Роман Амбаров. По его словам, которые приводит РИА Новости, в ЮАР уже прорабатывают организацию пробных поставок алкогольной продукции. Как считает сам Амбаров, данное направление в торговле между Россией и африканской республикой «весьма перспективно».

В торговле между Россией и ЮАР данное направление также весьма перспективно, мы работаем над ним. Есть большая заинтересованность среди южноафриканских партнеров, в настоящее время ведется проработка вопроса организации пробных поставок, — сказал посол.

Амбаров добавил, что сегодня российская водка уже поставляется во многие страны. По его словам, она считается эталоном в своей категории.

Ранее преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов предупредил, что корейская соджу может сильнее отравить организм, чем обычная водка. По его словам, первоначально этот напиток изготавливали из риса, однако из-за экономии сырья начали делать из тростника, батата и пшеницы.