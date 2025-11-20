Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 07:26

Россиян предупредили об опасности пришедшего из Кореи алкогольного напитка

Врач Умнов: корейская соджу может отравить организм сильнее, чем обычная водка

Корейская соджу Корейская соджу Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Корейская соджу может сильнее отравить организм, чем обычная водка, заявил в беседе с Lenta.ru преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. По его словам, первоначально этот напиток изготавливали из риса, однако из-за экономии сырья начали делать из тростника, батата и пшеницы.

Манящая легкость сладкого напитка заманчиво опасная, так как из-за легкости человек может выпить больше этанола, что окажет большее воздействие на организм, чем крепленый безвкусный или горький алкоголь, которого много не осилишь, — подчеркнул врач.

В кустарных условиях соджу перегоняют из сладкого картофеля и тростника, и в итоге потребитель имеет дело с самогоном корейского разлива, уточнил Умнов. В таких случаях возможен контрафакт и добавление технических спиртов. Помимо всего прочего, производитель может использовать испорченные продукты, резюмировал эксперт.

Ранее сообщалось, что за первые девять месяцев 2025 года объем продаж соджу в России увеличился на 105,6% по сравнению с тем же периодом 2024 года. В течение отчетного периода в стране было потреблено 716 тыс. декалитров этого напитка.

Читайте также
Скандал на шоу «Звезды под капельницей»: чем отличились Волочкова, Джигурда
Шоу-бизнес
Скандал на шоу «Звезды под капельницей»: чем отличились Волочкова, Джигурда
Три шота лимончелло в баре «отправили» школьницу в больницу
Регионы
Три шота лимончелло в баре «отправили» школьницу в больницу
Водка на кухне — не пить, а использовать! Обалденные лайфхаки в кулинарии, о которых часто забывают
Общество
Водка на кухне — не пить, а использовать! Обалденные лайфхаки в кулинарии, о которых часто забывают
Рецепт «Пьяного борща» от бабушки: обалденный согревающий суп — один простой ингредиент решает все
Общество
Рецепт «Пьяного борща» от бабушки: обалденный согревающий суп — один простой ингредиент решает все
Нарколог рассказал, кому нельзя пить шампанское
Здоровье/красота
Нарколог рассказал, кому нельзя пить шампанское
алкоголь
водка
напитки
здоровье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российского офицера попытались убить с помощью британского пива
Легкий салат «Мышиный король». Идеально для праздника: 3 ингредиента и сыр
Группа россиянок незаконно легализовала более 1,5 тыс. мигрантов
Лавров раскрыл, что важно сделать для урегулирования конфликта на Украине
Жителей российского города предупредили о скорой ликвидации обломков БПЛА
Врач объяснила, как избежать появления вшей у взрослых и детей
Готовим как шеф: простой рецепт изысканной начинки для ваших тарталеток
«Минутная радость»: Егорян оценила свое золото на ЧМ по фехтованию
Провальный спектакль ВСУ и чудесное спасение: новости СВО к утру 20 ноября
Новогодний отдых за рубежом в 2026-м: какие туры еще можно купить недорого
ФСБ схватила планировавшего убить офицера Минобороны РФ агента Киева
Пушков указал на «черную точку» для Зеленского
Командование пошло на крайние меры ради удержания позиций под Харьковом
В МИД России назвали тех, кто должен разделить с Зеленским ответственность
«Прямо на улице лежали»: боец вспомнил о зверствах ВСУ под Днепропетровском
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 20 ноября: инфографика
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 20 ноября
Силы ПВО сбили 65 украинских беспилотников ночью над Россией
Россиян предупредили об опасности пришедшего из Кореи алкогольного напитка
Еще одно предприятие Рязанской области попало под удар
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе
Общество

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.