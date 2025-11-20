Россиян предупредили об опасности пришедшего из Кореи алкогольного напитка Врач Умнов: корейская соджу может отравить организм сильнее, чем обычная водка

Корейская соджу может сильнее отравить организм, чем обычная водка, заявил в беседе с Lenta.ru преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. По его словам, первоначально этот напиток изготавливали из риса, однако из-за экономии сырья начали делать из тростника, батата и пшеницы.

Манящая легкость сладкого напитка заманчиво опасная, так как из-за легкости человек может выпить больше этанола, что окажет большее воздействие на организм, чем крепленый безвкусный или горький алкоголь, которого много не осилишь, — подчеркнул врач.

В кустарных условиях соджу перегоняют из сладкого картофеля и тростника, и в итоге потребитель имеет дело с самогоном корейского разлива, уточнил Умнов. В таких случаях возможен контрафакт и добавление технических спиртов. Помимо всего прочего, производитель может использовать испорченные продукты, резюмировал эксперт.

Ранее сообщалось, что за первые девять месяцев 2025 года объем продаж соджу в России увеличился на 105,6% по сравнению с тем же периодом 2024 года. В течение отчетного периода в стране было потреблено 716 тыс. декалитров этого напитка.