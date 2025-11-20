Нарколог рассказал, кому нельзя пить шампанское

Шампанское может представлять серьезную опасность для людей с аллергией из-за содержания плесневых грибков и различных добавок, заявил NEWS.ru психиатр-нарколог Василий Шуров. По его словам, реакция может возникнуть даже от небольшого количества игристого напитка.

Шампанское может вызвать аллергию. И не важно, сколько было выпито. В игристом напитке есть сильные аллергены: плесневые и дрожжевые грибки, а также различные добавки: усилители вкуса, подсластители и так далее. Если человек склонен к аллергическим реакциям, то ему в целом стоит отказаться от продуктов и напитков, в которых содержится большое количество аллергенов. Если вы уже выпили напиток и вышла аллергия, то дальнейшие шаги понятны — стоит обратиться к врачу и принимать необходимые лекарства, — пояснил Шуров.

Ранее врач-терапевт Людмила Лапа заявила, что бесконтрольный прием обезболивающих препаратов может вызвать аллергию и токсический гепатит. Она отметила, что злоупотребление такими лекарствами вредит печени.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок ранее заявил, что коровье молоко, яйца и орехи чаще других продуктов провоцируют аллергические реакции. Он отметил, что одним из наиболее сильных аллергенов является фундук.