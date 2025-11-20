Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
20 ноября 2025 в 06:15

Нарколог рассказал, кому нельзя пить шампанское

Нарколог Шуров: шампанское нельзя пить аллергикам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Шампанское может представлять серьезную опасность для людей с аллергией из-за содержания плесневых грибков и различных добавок, заявил NEWS.ru психиатр-нарколог Василий Шуров. По его словам, реакция может возникнуть даже от небольшого количества игристого напитка.

Шампанское может вызвать аллергию. И не важно, сколько было выпито. В игристом напитке есть сильные аллергены: плесневые и дрожжевые грибки, а также различные добавки: усилители вкуса, подсластители и так далее. Если человек склонен к аллергическим реакциям, то ему в целом стоит отказаться от продуктов и напитков, в которых содержится большое количество аллергенов. Если вы уже выпили напиток и вышла аллергия, то дальнейшие шаги понятны — стоит обратиться к врачу и принимать необходимые лекарства, — пояснил Шуров.

Ранее врач-терапевт Людмила Лапа заявила, что бесконтрольный прием обезболивающих препаратов может вызвать аллергию и токсический гепатит. Она отметила, что злоупотребление такими лекарствами вредит печени.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок ранее заявил, что коровье молоко, яйца и орехи чаще других продуктов провоцируют аллергические реакции. Он отметил, что одним из наиболее сильных аллергенов является фундук.

напитки
аллергии
наркологи
здоровье
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подсчитаны убытки США от конфискации российских активов
Новая стрижка во сне: что ждать мужчинам и женщинам
Окруженные в Красноармейске ВСУ ослабевают: успехи ВС РФ к утру 20 ноября
Стилист дала совет, как выбрать теплый и практичный пуховик
Названо условие, при котором армия НАТО войдет на Украину
Инфекционист назвал крайне опасное осложнение гепатита А
Нарколог рассказал, кому нельзя пить шампанское
«Скоро додавим»: стало известно о положении ВСУ в Красноармейске
Баня во сне: раскрываем тайные смыслы для мужчин и женщин
Зеленского заподозрили в подготовке побега с Украины
Сколько стоит доехать до Сочи на Новый год по платной трассе М-4 «Дон»
В Госдуме рассказали, что делать при задержке зарплаты
Штурмовики ВС РФ смогли продвинуться под Днепром из-за «Града»
Раскрыта главная причина требований США о выборах на Украине
В Госдуме призвали запретить знаменитостям давать интервью иноагентам
Штрафы для курильщиков на работе могут заметно увеличиться
Зависимость, Донбасс и мнение об СВО, аборт: как живет Маша Малиновская
Недорогой и простой! Банановый крем-чиз для тортов — готов за 10 минут
Россиянам объяснили, как правильно выбрать фундамент для дома
Два российских аэропорта временно перестали принимать самолеты
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе
Общество

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.