10 ноября 2025 в 17:52

Врач предупредила об опасности бесконтрольного приема обезболивающего

Врач Лапа: бесконтрольный прием обезболивающих может вызвать аллергию

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Бесконтрольный прием обезболивающих препаратов может вызвать аллергию и токсический гепатит, рассказала «Москве 24» врач-терапевт Людмила Лапа. Она отметила, что злоупотребление такими препаратами может навредить печени.

По моему мнению, если с болью не помогает обезболивающее, лучше обратиться к специалисту для выявления ее первопричины и устранения, — заявила врач.

Терапевт рассказала, что систематический прием обезболивающих также может исказить клиническую картину — пациент перестает понимать, где именно локализуется боль и какого она характера. По ее словам, это заставляет врачей назначать больше обследований.

Ранее невролог Марианна Джикия рассказала, что выпивать алкоголь при головной боли якобы для расширения сосудов — это серьезная ошибка. Она предупредила, что такой способ борьбы с мигренью грозит летальным исходом.

обезболивающие
врачи
здоровье
аллергии
