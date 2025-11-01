Ученые заявили о победе над раком: при чем тут обезболивающие, мнение врача

Американские ученые установили, что некоторые болеутоляющие препараты способны подавлять развитие агрессивных опухолей. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). О каких лекарствах речь, какие виды рака они могут вылечить, можно ли верить таким выводам — в материале NEWS.ru.

Какие обезболивающие эффективны против рака

Согласно исследованию американских ученых из школы медицины университета Джонса Хопкинса, два болеутоляющих препарата — бупивакаин и римегепант — замедляют рост одной из самых агрессивных форм рака костей — остеосаркомы. Эти лекарства блокируют сигналы между нервными клетками и опухолью, вследствие чего нарушается работа белков NGF и TrkA, стимулирующих рост сосудов и нервных волокон в опухоли.

Исследователи провели эксперименты на мышах. Результаты показали, что препараты не только способствовали уменьшению болевого синдрома, но и тормозили распространение раковых клеток.

Авторы исследования заявили о необходимости повторного использования обезболивающих в качестве противоопухолевых средств. Ученые надеются на то, что на основе полученных данных будут разработаны новые методы лечения остеосаркомы. Они позволят контролировать болевой синдром и подавлять рост опухоли.

Можно ли верить результатам исследования ученых из США

В теории обезболивающие могут быть оружием против рака, но пока об этом говорить преждевременно, сообщил NEWS.ru онколог Михаил Ласков. По его словам, от нынешнего этапа до появления лекарства на полках аптек очень далеко.

«Таких новостей тысячи за год. 99,9% из них разбиваются о дальнейшие исследования. При остеосаркоме часто бывают боли, люди принимают обезболивающие. Если бы от этих средств был эффект, все давно бы уже это заметили и описали», — отметил врач.

Противоопухолевый эффект бупивакаина и римегепанта еще не изучен до конца, поэтому говорить о схемах приема этих лекарств для лечения онкологии пока рано, добавил Ласков.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Врач-терапевт Андрей Звонков в беседе с NEWS.ru отметил, что анестетики оказывают биохимическое влияние на передачу импульсов. По его словам, от обезболивающих есть эффект, который тормозит рост раковых клеток.

«Но говорить о том, что найдена панацея от рака, нельзя. Эти препараты притормаживают рост раковой ткани. Но это не антионкологический эффект», — сказал врач.

Какие еще препараты эффективны против рака

Американские ученые не являются первооткрывателями в этой области. Еще в ХХ веке исследователи искали противораковые эффекты у разных препаратов, заявил Звонков.

«Возьмите книгу Ивана Ефремова „Лезвие бритвы“. Там есть фрагмент, где доктор Гирин лечит раковую опухоль с помощью новокаина. Ефремов взял этот эпизод из реальной практики. Подобное делали еще в 1950–1960-х», — сказал терапевт.

Ласков добавил, что так называемое перепрофилирование лекарств — это довольно старая и безуспешная идея.

«Есть целые стартапы, вливают большие инвестиции, чтобы проверить простые лекарства и выяснить, влияют ли они на тяжелые хронические заболевания, например на рак. Это делается уже много лет», — сказал Ласков.

По словам Звонкова, сейчас очень перспективным направлением является онкоиммунология, в рамках которой ученые разрабатывают методы лечения рака, основанные на активации собственных противоопухолевых защитных сил организма.

«Развивается дендритная терапия („обучение“ иммунной системы пациента, чтобы распознать и уничтожить раковые клетки с помощью специально выращенных клеток. — NEWS.ru). Создаются факторы некроза опухоли и прочее», — добавил терапевт.

Почему в организме человека появляется раковая опухоль

В большинстве случаев рак не является следствием стресса, а обусловлен образом жизни человека, заявил ученый-онколог доктор медицинских наук, профессор Константин Титов. Врач подчеркнул, что стрессовое состояние может способствовать увеличению размера опухоли, одна не является основным фактором, вызывающим ее появление.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По словам Титова, болезнь часто возникает из-за повседневных привычек и неправильного образа жизни. Около 40% смертей от онкологических заболеваний связаны с курением и ожирением. Образ жизни человека является причиной 90% случаев возникновения рака, остальные обусловлены наследственностью.

Врач также подчеркнул, что самовольный прием пищевых добавок и витаминов может привести к развитию злокачественных опухолей. Титов отметил, что подобрать правильную дозировку без медицинского образования сложно. Более того, избыток витаминов может нанести серьезный вред здоровью.

Кроме того, злоупотребление сахаром и солью чревато развитием онкологии, заявил диетолог Михаил Гинзбург.

«В среднем можно употреблять не больше четырех чайных ложек добавленного сахара в день и одну ложку соли. Я считаю, что сахар более вреден, потому что им чаще всего злоупотребляют. От сладостей людям сложнее отказаться», — добавил он.

