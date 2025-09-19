Онколог назвал реальные причины развития рака

В большинстве случаев рак не является следствием стресса, а обусловлен образом жизни человека, заявил в новом выпуске подкаста Александра Соколовского ученый-онколог, доктор медицинских наук, профессор Константин Титов. Врач подчеркнул, что стресс может способствовать увеличению размера опухоли, однако он не является основным фактором, вызывающим ее появление.

По словам Титова, болезнь часто возникает из-за повседневных привычек и неправильного образа жизни. Около 40% смертей от рака связаны с курением и ожирением, а в целом образ жизни человека является причиной 90% случаев рака, остальные же случаи обусловлены наследственностью.

Врач также предупредил, что самовольный прием пищевых добавок и витаминов может привести к развитию злокачественных опухолей. Титов отметил, что даже при недостатке витаминов подобрать правильную дозировку без медицинского образования сложно. Более того, избыток витаминов может нанести серьезный вред здоровью.

Ранее физиотерапевт Видновской районной клинической больницы Светлана Малиновская рассказала, что в опавших спелых яблоках и грушах содержится витамин С, который помогает в профилактике рака. Однако важно употреблять падалицу без признаков гниения и правильно ее обрабатывать перед употреблением.