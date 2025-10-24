Россиянам дали советы, как справиться с повышенной тревожностью

Справиться с повышенной тревожностью может помочь налаживание режима и корректировка образа жизни, рассказала в беседе с NEWS.ru клинический психолог, телесно-ориентированный психотерапевт и нейропсихолог Татьяна Маремпольская. По ее словам, тревожное состояние гарантировано людям, засыпающим после полуночи.

Выработка гормона сна запрограммирована у нас в мозге. Надо приучить себя ложиться до 22:00–23:00. И не так, что только оторвались от компьютера, быстро на подушку. У нас еще мозг какое-то время будет работать, — посоветовала психолог.

Она порекомендовала перед сном прогуляться, отложить гаджеты, поговорить о чем-то приятном. Кроме того, эксперт категорически предостерегла от переедания перед сном. Также она посоветовала добавить в график физические нагрузки и наладить личные отношения, если в них имеются проблемы.

