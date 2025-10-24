Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
24 октября 2025 в 17:40

Россиянам дали советы, как справиться с повышенной тревожностью

Психолог Маремпольская: корректировка образа жизни может снизить уровень тревоги

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Справиться с повышенной тревожностью может помочь налаживание режима и корректировка образа жизни, рассказала в беседе с NEWS.ru клинический психолог, телесно-ориентированный психотерапевт и нейропсихолог Татьяна Маремпольская. По ее словам, тревожное состояние гарантировано людям, засыпающим после полуночи.

Выработка гормона сна запрограммирована у нас в мозге. Надо приучить себя ложиться до 22:00–23:00. И не так, что только оторвались от компьютера, быстро на подушку. У нас еще мозг какое-то время будет работать, — посоветовала психолог.

Она порекомендовала перед сном прогуляться, отложить гаджеты, поговорить о чем-то приятном. Кроме того, эксперт категорически предостерегла от переедания перед сном. Также она посоветовала добавить в график физические нагрузки и наладить личные отношения, если в них имеются проблемы.

Ранее клинический психолог Екатерина Вали заявила NEWS.ru, что людям с аэрофобией не стоит употреблять алкоголь и кофе во время полетов. По ее словам, важно сделать предстоящий рейс максимально комфортным для организма, например, подобрав не сковывающую движений одежду.

тревожность
психологи
советы
образ жизни
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-главу Ростова-на-Дону Логвиненко могут лишить свободы на 10 лет
Глава РФПИ озвучил, кто настойчиво вклинивается в диалог Путина и Трампа
СК РФ возбудил второе уголовное дело после ДТП в Ленобласти
Водонаева вслед за Гордон набросилась на невесту Лепса и ее речь
Экстремал совершил опасный прыжок в пропасть на мотоцикле
В ЦУМ продают меховые шапки из 90-х за полмиллиона
Стилист разобрала скандальный образ Люси Чеботиной
Преподаватель умер на глазах у студентов во время лекции
Житель Крыма поплатился за русофобский контент в соцсетях
МВД не нашло нарушений в высказываниях Клаудиньо об СВО
США встали на сторону России перед лицом всего мира на Совбезе ООН
В Словакии разочарованы решением Фицо по санкциям против России
Бывшая российская фигуристка захотела принести США золото на Олимпиаде
Американский ведущий лишился дара речи из-за страшной аварии в прямом эфире
Набиуллина ответила на вопрос о введении налога на сверхприбыль банков
«Засунул блендер»: в Москве задержали дальнобойщика-насильника, подробности
Жизнь в Италии, особняк от Сталина: как Горький стал долларовым миллионером
Макрон объявил о новых военных поставках Киеву
Звезда сериала «9-1-1: Нэшвилл» скончалась от редкой болезни
Как приготовить капусту без мяса: пошаговая инструкция тушеного блюда
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.