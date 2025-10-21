Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 05:30

Психолог дала три совета россиянам, которые боятся летать на самолетах

Психолог Вали заявила, что людям с аэрофобией не стоит пить алкоголь и кофе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Людям с аэрофобией не стоит употреблять алкоголь и кофе во время полетов, заявила NEWS.ru клинический психолог Екатерина Вали. По ее словам, важно сделать предстоящий рейс максимально комфортным для организма, например подобрав не сковывающую движений одежду.

Важно подойти к аэрофобии комплексно и решить проблему сразу на трех уровнях: биологическом, психологическом и поведенческом. Для того чтобы снизить тревогу на базовом физиологическом уровне, необходимо максимально уменьшить уровень стресса. Важно хорошо выспаться перед рейсом и обеспечить себе качественное питание до и во время перелета, а также не стимулировать дополнительно нервную систему алкоголем и кофеином. Нужно сделать предстоящий полет максимально комфортным телесно: подберите подходящую комфортную одежду, не сковывающую движений. Пейте достаточное количество жидкости. Используйте леденцы или специальные препараты, если вас укачивает, — отметила Вали.

Как подчеркнула эксперт, в аэропорт следует приезжать сильно заранее, чтобы не нервничать, и изучить всю необходимую информацию о полете. По ее словам, это даст ощущение контроля и снизит тревогу.

Для психологического комфорта важно учитывать природу тревоги. Страх рождается в первую очередь от неопределенности и непонимания предстоящего. Чтобы максимально снизить тревогу, необходимо дать себе максимальное количество доступной информации. А значит, вторым советом будет качественное планирование времени и изучение информации о перелете. Приезжайте в аэропорт заранее, чтобы не торопиться, изучите информацию о безопасности и следуйте инструкциям экипажа, — пояснила Вали.

На борту самолета психолог порекомендовала смотреть фильмы, готовить бизнес-план или читать книгу, отвлекаясь от тревожных мыслей. Она объяснила, что если мозг благополучно переключит внимание на другую задачу, то перелет пройдет почти незаметно и максимально комфортно.

Ранее начальник управления на транспорте МВД России по ЦФО Дмитрий Гутыря заявил, что сотрудники транспортной полиции составили статистический портрет пассажиров, чаще всего нарушающих порядок во время авиаперелетов. По его словам, большинство инцидентов связано с мужчинами среднего возраста, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. При этом женщины ведут себя неадекватно лишь в редких случаях.

Яна Стойкова
Я. Стойкова
