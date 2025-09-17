Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 13:46

Врач рассказала, почему опавшие фрукты предотвращают рак

Врач Малиновская: в падалице много витамина С, помогающего в профилактике рака

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В спелых яблоках и грушах, которые уже опали на землю, может быть много витамина С, рассказала NEWS.ru физиотерапевт Видновской районной клинической больницы Светлана Малиновская. По ее словам, он помогает в профилактике рака. Она отметила, что порой падалица может применяться параллельно с химиотерапией.

В спелых плодах содержится витамин С, который помогает в профилактике развития рака. Яблоки и груши содержат вещества, которые поддерживают ресурсы организма в борьбе с онкологией. Говорят даже, что они могут дополнить химиотерапию, — поделилась врач.

По ее словам, падалица может быть полезна для здоровья только в том случае, если она не имеет признаков гниения. Есть плоды можно только после того, как вы тщательно их вымоете и вырежете поврежденные места. Со временем часть витаминов может разрушиться, но большинство полезных минералов в фруктах сохранится.

Вместе с тем нельзя есть фрукты, которые лежат на земле слишком долго. Если вы съели гнилой плод, у вас может возникнуть тошнота или аллергия. В самых жестких случаях может развиться хроническое отравление, поражающее почки, иммунную и нервную системы, — сказала Малиновская.

Ранее стало известно, как сохранить свежесть и вкус яблок на протяжении нескольких месяцев. Самое главное — изолировать каждый плод от соседних и поддерживать оптимальный микроклимат. Каждый плод стоит завернуть в бумагу.

мнение врача
совет врача
онкология
здоровье
яблоки
Степанида Королева
С. Королева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, сколько средств выделили на ветеринарные вакцинации за пять лет
В Киргизии переименовали третий по величине город страны
Терапевт предупредил, какие внешние факторы провоцируют инсульт
Зеленский раскрыл, что поставят США Украине за счет средств НАТО
Раскрыта истинная цель переноса сроков оплаты услуг ЖКХ
В НХЛ рассказали, когда Овечкина включат в Зал славы
Москвичей предупредили о резкой перемене погоды на следующей неделе
Газманов стал популярнее Крида? Почему зумеры танцуют под музыку 90-х
Идеальная картошка по-деревенски: секрет золотистой корочки
Составлен список артистов, поддержавших Пугачеву, несмотря на интервью
Женщина гуляла по авторынку, пока ее дети горели заживо в доме
Украинские спецслужбы «подорвали» Зеленского в Грузии
Пригожин объяснил, почему Пугачева покинула Россию
Дмитриев раскрыл, почему число экономических партнеров России растет
Россиянам дали важный совет по сбору трав
Мужчина надругался над 11-летней девочкой в Москве
«Не все так просто»: военэксперт раскрыл сценарий освобождения Запорожья
Аномальная жара унесла жизни почти 30 тысяч человек этим летом
Мэр украинского города нашел в своем кабинете прослушку
Лукашенко сравнил свои навыки владения белорусским и русским языками
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.