Врач рассказала, почему опавшие фрукты предотвращают рак Врач Малиновская: в падалице много витамина С, помогающего в профилактике рака

В спелых яблоках и грушах, которые уже опали на землю, может быть много витамина С, рассказала NEWS.ru физиотерапевт Видновской районной клинической больницы Светлана Малиновская. По ее словам, он помогает в профилактике рака. Она отметила, что порой падалица может применяться параллельно с химиотерапией.

В спелых плодах содержится витамин С, который помогает в профилактике развития рака. Яблоки и груши содержат вещества, которые поддерживают ресурсы организма в борьбе с онкологией. Говорят даже, что они могут дополнить химиотерапию, — поделилась врач.

По ее словам, падалица может быть полезна для здоровья только в том случае, если она не имеет признаков гниения. Есть плоды можно только после того, как вы тщательно их вымоете и вырежете поврежденные места. Со временем часть витаминов может разрушиться, но большинство полезных минералов в фруктах сохранится.

Вместе с тем нельзя есть фрукты, которые лежат на земле слишком долго. Если вы съели гнилой плод, у вас может возникнуть тошнота или аллергия. В самых жестких случаях может развиться хроническое отравление, поражающее почки, иммунную и нервную системы, — сказала Малиновская.

Ранее стало известно, как сохранить свежесть и вкус яблок на протяжении нескольких месяцев. Самое главное — изолировать каждый плод от соседних и поддерживать оптимальный микроклимат. Каждый плод стоит завернуть в бумагу.