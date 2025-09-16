Празднование Дня города в Москве
Яблоки храним до весны как свежие: вот один простой трюк, который знали наши бабушки

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Правильное хранение яблок позволяет сохранить их свежесть и вкус на протяжении нескольких месяцев. Ключевой секрет длительного хранения заключается в изоляции каждого плода от соседних и поддержании оптимального микроклимата. Этот простой метод предотвращает распространение гнили и сохраняет сочность фруктов.

Для успешного хранения необходимо отобрать неповрежденные яблоки поздних сортов с плодоножками. Каждый плод следует завернуть в обычную белую бумагу без типографской краски или промасленную бумагу. Это предотвращает контакт между яблоками и замедляет процесс созревания. Подготовленные фрукты укладывают в деревянные или картонные ящики плодоножками вверх, переслаивая каждый ряд древесной стружкой лиственных пород или луковой шелухой. Оптимальные условия: температура от 0 до +4 градусов, влажность 85–90% и хорошая вентиляция. Раз в месяц рекомендуется проводить ревизию и удалять плоды с признаками порчи. Такой способ хранения позволяет наслаждаться свежими яблоками до самой весны без потери их вкусовых качеств и витаминов.

Ранее сообщалось, как продлить свежесть мяса. Эти простые приемы помогут избежать порчи продуктов даже без использования морозилки.

