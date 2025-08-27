Врач назвал неожиданный фактор развития онкологии

Злоупотребление сахаром и солью чревато развитием онкологии, диабета и артериальной гипертонии, заявил «Москве 24» диетолог Михаил Гинзбург. Кроме того, такой рацион может привести к ожирению.

Добавленного сахара в среднем можно употреблять не больше четырех чайных ложек в день, а соли — одной. Сахар я бы назвал более вредным, потому что именно им чаще злоупотребляют. От сладостей людям обычно сложнее отказаться, — предупредил Гинзбург.

Избыточное употребление сахара грозит инсулинорезистентностью и хроническим низкоранговым воспалением. Это, в свою очередь, может привести к атеросклерозу, а также опухоли толстой прямой кишки, уточнил врач.

Ранее нутрициолог Анна Дивинская заявила, что регулярное употребление картофеля фри может спровоцировать развитие сахарного диабета. При этом, по ее словам, вареный или запеченный картофель, а также приготовленный в виде пюре не вредит организму.