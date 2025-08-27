День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 10:41

Врач назвал неожиданный фактор развития онкологии

Диетолог Гинзбург: злоупотребление сахаром чревато развитием онкологии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Злоупотребление сахаром и солью чревато развитием онкологии, диабета и артериальной гипертонии, заявил «Москве 24» диетолог Михаил Гинзбург. Кроме того, такой рацион может привести к ожирению.

Добавленного сахара в среднем можно употреблять не больше четырех чайных ложек в день, а соли — одной. Сахар я бы назвал более вредным, потому что именно им чаще злоупотребляют. От сладостей людям обычно сложнее отказаться, — предупредил Гинзбург.

Избыточное употребление сахара грозит инсулинорезистентностью и хроническим низкоранговым воспалением. Это, в свою очередь, может привести к атеросклерозу, а также опухоли толстой прямой кишки, уточнил врач.

Ранее нутрициолог Анна Дивинская заявила, что регулярное употребление картофеля фри может спровоцировать развитие сахарного диабета. При этом, по ее словам, вареный или запеченный картофель, а также приготовленный в виде пюре не вредит организму.

диетологи
рацион
заболевания
питание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ЮНИСЕФ назвали город, который стал «эпицентром детских страданий»
Стало известно о состоянии перенесшего тяжелую операцию Дроздова
В Подмосковье хоронят забитого до смерти мигрантами Ерошевича
Подросток изнасиловал украинку в кустах возле Эйфелевой башни
Пользователи столкнулись с массовым сбоем в работе Google Meet 27 августа
Школьница скончалась после репетиции к Дню знаний
В Норвегии заявили о тройной опасности нашествия «русской» горбуши
Россиянам подсказали, как справиться с осенней хандрой
В Польше захотели лишать беженцев гражданства из-за дерзкого украинца
Подросток скончался из-за отказа в госпитализации
В Якутии мать лишили детей за «поминальную стопку» по погибшему на СВО
Волчанск, Покровск, Шахово: хорошие и плохие новости фронта СВО 27 августа
Мужчина заманил ребенка мороженым и изнасиловал в лесополосе
Друг Николая Дроздова ответил на слухи о бросивших телеведущего дочерях
Копенгаген высказал претензии дипломату США из-за притязаний на Гренландию
Стало известно, когда увеличится размер социальных пенсий
Беспилотник ВСУ атаковал один из российских регионов
В четырех регионах Украины повреждена энергетическая инфраструктура
Ушел из жизни олимпийский чемпион по плаванию Юрий Присекин
Полиция задержала 30 мигрантов из Янино по делу о массовой драке
Дальше
Самое популярное
Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно
Общество

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 августа: где сбои в РФ
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 августа: где сбои в РФ

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.