Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 августа 2025 в 05:00

Россиян предупредили о серьезной опасности картофеля фри

Нутрициолог Дивинская: картофель фри может провоцировать сахарный диабет

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Регулярное употребление картофеля фри может спровоцировать развитие сахарного диабета, заявила NEWS.ru нутрициолог и биохимик Анна Дивинская. При этом, по ее словам, вареный или запеченный картофель, а также приготовленный в виде пюре не вредит организму.

30-летнее исследование Гарвардского университета с участием 205 тысяч человек выявило тревожную закономерность: употребление картофеля фри три раза в неделю повышает риск развития сахарного диабета II типа на 19–21%. Удивительно, но вареный, запеченный картофель и пюре подобной угрозы не несут, — сказала Дивинская.

Она объяснила, что ключевой проблемой является способ приготовления картофеля фри, так как при нагревании масла до 170–180°C запускается каскад химических реакций. По словам Дивинской, образуются акриламиды, конечные продукты гликирования и трансжиры — соединения, блокирующие инсулиновые рецепторы клеток. Нутрициолог уточнила, что в таком случае поджелудочная железа вынуждена производить больше гормона, а это со временем истощает ее ресурсы.

Калорийность картофеля фри также критична. Обычный картофель содержит 80 ккал/100 г, а после фритюра — уже 312 ккал. Избыточные калории откладываются в висцеральный жир, еще больше усиливающий инсулинорезистентность. Исследование подтверждает: способ приготовления пищи не менее важен, чем сам продукт. Выбирайте безопасные методы термообработки — ваша поджелудочная железа скажет спасибо, — добавила Дивинская.

Ранее терапевт Владимир Варнавский заявил, что повышенная жажда, частое мочеиспускание и зуд кожи могут быть первыми признаками сахарного диабета II типа. По его словам, о развитии этого заболевания нередко сигнализирует быстрая утомляемость.

еда
питание
здоровье
заболевания
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Готовим пирог из кабачков с сыром — сочное блюдо на каждый день
Психолог ответила, как повысить самооценку и развить уверенность в себе
Посол России раскрыл, когда нужно ждать эскалацию в Сербии
Росаваиция ограничила работу аэропорта Казани
Россиянам рассказали, как добиться перерасчета пенсии
Группировка «Восток» рассказала об уничтожении станций Starlink ВСУ
Военный рассказал, что сделали ВСУ после прорыва ВС России в ЛНР
Можно ли провозить пауэрбанки в ручной клади: вот точный ответ
Названы вредные для здоровой улыбки продукты
Врач объяснила реальный принцип действия лимфодренажного чая на организм
Над Ленобластью сбили группу украинских дронов
Волгоградская область отразила массированную атаку дронов
Удар по узлу обороны и бегство элиты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 26 августа
Вильфанд анонсировал теплые выходные в Москве
Нутрициолог рассказала, почему стоит отказаться от доставки готовой еды
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 26 августа
Названы простейшие способы расширить словарный запас
Один запрет в Польше стал поводом для угроз от Украины
Трамп пригрозил ввести дополнительные пошлины против ряда стран
Три российских аэропорта изменили режим работы
Дальше
Самое популярное
Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!
Общество

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке
Москва

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.