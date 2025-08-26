Россиян предупредили о серьезной опасности картофеля фри

Регулярное употребление картофеля фри может спровоцировать развитие сахарного диабета, заявила NEWS.ru нутрициолог и биохимик Анна Дивинская. При этом, по ее словам, вареный или запеченный картофель, а также приготовленный в виде пюре не вредит организму.

30-летнее исследование Гарвардского университета с участием 205 тысяч человек выявило тревожную закономерность: употребление картофеля фри три раза в неделю повышает риск развития сахарного диабета II типа на 19–21%. Удивительно, но вареный, запеченный картофель и пюре подобной угрозы не несут, — сказала Дивинская.

Она объяснила, что ключевой проблемой является способ приготовления картофеля фри, так как при нагревании масла до 170–180°C запускается каскад химических реакций. По словам Дивинской, образуются акриламиды, конечные продукты гликирования и трансжиры — соединения, блокирующие инсулиновые рецепторы клеток. Нутрициолог уточнила, что в таком случае поджелудочная железа вынуждена производить больше гормона, а это со временем истощает ее ресурсы.

Калорийность картофеля фри также критична. Обычный картофель содержит 80 ккал/100 г, а после фритюра — уже 312 ккал. Избыточные калории откладываются в висцеральный жир, еще больше усиливающий инсулинорезистентность. Исследование подтверждает: способ приготовления пищи не менее важен, чем сам продукт. Выбирайте безопасные методы термообработки — ваша поджелудочная железа скажет спасибо, — добавила Дивинская.

Ранее терапевт Владимир Варнавский заявил, что повышенная жажда, частое мочеиспускание и зуд кожи могут быть первыми признаками сахарного диабета II типа. По его словам, о развитии этого заболевания нередко сигнализирует быстрая утомляемость.