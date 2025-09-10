Немедицинская замена лекарств: врачи и пациенты бьют тревогу

В России все чаще хроническим пациентам меняют назначенные препараты по причинам, не связанным с их лечением. Такое изменение терапии называют «немедицинским переключением». Это значит, что препарат заменяют не из-за ухудшения состояния или необходимости корректировать лечение, а по иным причинам — например, из-за закупочных процедур, административных решений или отсутствия лекарства в регионе. Такая практика особенно опасна для людей с тяжелыми хроническими заболеваниями, например, пациентов с рассеянным склерозом — заболеванием, требующим индивидуально подобранной терапии и регулярного контроля эффективности.

Опрос Лиги защитников пациентов, проведенный на платформе «Врачи.ру» среди 454 специалистов из 9 регионов РФ, показал: с немедицинским переключением сталкивались 94% врачей. 61% медиков отметили, что у их пациентов после смены лечения возникли осложнения или нежелательные реакции.

Похожая картина и среди самих больных. Исследование, проведенное на платформе «Медицинское право» в 54 городах, показало: 65% опрошенных пациентов меняли терапию по причинам, не связанным с течением болезни. Экономические соображения, административное давление, изменения в регуляторных правилах — все это заставляет системы здравоохранения закупать другие препараты, нередко менее подходящие конкретному человеку.

Иногда эффективное лекарство, которое отлично помогало, заменяют более дешевым, выигравшим тендер, — поясняют эксперты.

По данным опроса на «Врачи.ру», в 80% случаев причиной замены становится отсутствие лекарства, в 45% — результаты тендерных закупок и в 19% — неофициальные распоряжения региональных администраций.

Для пациентов это редко проходит бесследно. Как отмечает Екатерина Новикова, медицинский эксперт, врач-невролог неврологического отделения МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского, смена терапии по немедицинским причинам может привести к ухудшению клинического течения заболевания, потере ответа на терапию, увеличению числа госпитализаций, возникновению нежелательных явлений, связанных с заменой препарата, а также снижению комплаентности пациента — все это негативно сказывается на состоянии здоровья пациента.

Речь идет не только о медицинских рисках, но и о психологических. Человек, которому заменили проверенный препарат, нередко не готов к переменам и воспринимает их крайне болезненно, — говорит она.

В соответствии с клиническими рекомендациями по лечению рассеянного склероза, выбор, назначение или смена терапии обязательно должны осуществляться совместно врачом-неврологом и пациентом, учитывая тип течения заболевания, индивидуальный риск, уровень инвалидизации и отклик на лечение. Замена препарата допустима только при недостаточной эффективности, тяжелых побочных реакциях или непереносимости терапии, а любые немедицинские факторы не могут считаться обоснованием для изменения схемы лечения.

Общероссийская общественная организация инвалидов — больных рассеянным склерозом (ОООИБРС) предлагает документально закрепить необходимость такой беседы с врачом, а также ввести добровольное информированное согласие пациента на смену терапии.

Наш опрос показал, что четверть граждан, которым назначили новый препарат без клинической обоснованности, могут иметь риски обострения, ухудшения состояния, которые могут закончиться инвалидизацией, тяжелыми побочными эффектами, — отмечает Ян Власов, сопредседатель Всероссийского союза пациентов, президент ОООИБРС.

Проблема выходит и на правовой уровень. Алексей Федоров, директор Исследовательского центра надлежащих закупочных практик, напоминает, что клинические рекомендации по лечению рассеянного склероза, как и других хронических заболеваний, предполагают совместное принятие решения о смене терапии врачом и пациентом.

Отсутствие необходимого препарата в наличии — это основание не для смены терапии. Закон допускает срочные прямые закупки, если нужный препарат отсутствует. Подменять лечение запасами со склада — недопустимо, — подчеркивает он.

Эксперты едины во мнении: чтобы нивелировать негативные последствия для здоровья пациентов, немедицинские переключения необходимо исключить полностью. Единственными основаниями для смены терапии могут быть только медицинские причины.

Вывод очевиден: чтобы защитить пациентов от ненужных рисков, необходимо вернуть ключевое право выбора врачу и пациенту. За результативность и безопасность проводимого лечения отвечает врач, осуществляющий непосредственное ведение пациента. Долговременная стабильность терапевтического эффекта во многом зависит в том числе от сохранения торгового наименования препарата, исключая немедицинские переключения.

