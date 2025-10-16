Фармацевт рассказала, с какими лекарствами запрещено пить кофе Фармацевт Камдар: кофеин вызывает побочки и снижает эффект от лекарств до 50%

Употребление кофе одновременно с приемом некоторых категорий лекарств может привести к серьезным побочным эффектам, рассказала фармацевт Дипа Камдар в интервью Independent. По ее словам, кофеин способен изменять действие целого ряда препаратов.

Так, напиток может усиливать побочные эффекты препаратов от гриппа, вызывая тревожность, головную боль, учащенное сердцебиение и бессонницу. Также не рекомендуется сочетать кофе с лекарствами от астмы и СДВГ.

Особую опасность представляет совместный прием кофе с обезболивающими средствами, что может привести к раздражению желудка и кровотечениям. Кроме того, кофеин нарушает усвоение препаратов для лечения щитовидной железы, снижая их эффективность до 50%.

Фармацевт также предупредила о несовместимости кофе с антидепрессантами, антипсихотиками и сердечно-сосудистыми препаратами, поскольку кофеин может нейтрализовать их терапевтическое действие и вызвать дополнительные побочные эффекты.

Ранее сообщалось, что хирург Александр Умнов назвал кофе напитком, провоцирующим варикозное расширение вен из-за способности кофеина вызывать спазм сосудов. При употреблении более трех чашек в день нарушается нормальное кровообращение в нижних конечностях, что может привести к тромбозу и повреждению венозных клапанов.