Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
16 октября 2025 в 10:53

Фармацевт рассказала, с какими лекарствами запрещено пить кофе

Фармацевт Камдар: кофеин вызывает побочки и снижает эффект от лекарств до 50%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Употребление кофе одновременно с приемом некоторых категорий лекарств может привести к серьезным побочным эффектам, рассказала фармацевт Дипа Камдар в интервью Independent. По ее словам, кофеин способен изменять действие целого ряда препаратов.

Так, напиток может усиливать побочные эффекты препаратов от гриппа, вызывая тревожность, головную боль, учащенное сердцебиение и бессонницу. Также не рекомендуется сочетать кофе с лекарствами от астмы и СДВГ.

Особую опасность представляет совместный прием кофе с обезболивающими средствами, что может привести к раздражению желудка и кровотечениям. Кроме того, кофеин нарушает усвоение препаратов для лечения щитовидной железы, снижая их эффективность до 50%.

Фармацевт также предупредила о несовместимости кофе с антидепрессантами, антипсихотиками и сердечно-сосудистыми препаратами, поскольку кофеин может нейтрализовать их терапевтическое действие и вызвать дополнительные побочные эффекты.

Ранее сообщалось, что хирург Александр Умнов назвал кофе напитком, провоцирующим варикозное расширение вен из-за способности кофеина вызывать спазм сосудов. При употреблении более трех чашек в день нарушается нормальное кровообращение в нижних конечностях, что может привести к тромбозу и повреждению венозных клапанов.

кофе
лекарства
обезболивающие
врачи
здоровье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Представитель Успенской ответил на слухи о здоровье певицы
Названа главная ошибка при оказании первой помощи
Бритни Спирс резко ответила на скандальные мемуары бывшего мужа
Названа страна с самым дешевым хлебом в мире
Бывшая невеста Баскова опубликовала фото с ним в постели
Стало известно, как Лазарев относится к Понаровской
С популярного эстрадного певца хотят взыскать 170 тысяч рублей
Супруги спалили дотла машину и подожгли банк после общения с мошенниками
В Кемерове местного жителя убили у бара
В Минцифры России выразили надежду на отсутствие крупных утечек данных
Пациента с пьяным отравлением напоили еще сильнее для спасения жизни
Под Челябинском подросток захлебнулся собственной рвотой
Прокуратура предотвратила вывод 18,5 млрд рублей из Домодедово
Сразу три военных вертолета совершили вынужденную посадку
Удары по Украине сегодня, 16 октября: какие цели ВСУ поражены, последствия
Магнитные бури сегодня, 16 октября: что завтра, депрессия, низкое давление
Известный футболист оценил возвращение тренера Кононова в «Торпедо»
В Петербурге теща обвинила зятя в изнасиловании ребенка
Магнитные шарики едва не стали причиной смерти маленькой девочки
Хреновина из спелых томатов: натуральный рецепт без консервантов
Дальше
Самое популярное
Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно
Общество

Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно

Теперь крабовые палочки готовлю только так: сырно-чесночная вкуснятина на закуску
Общество

Теперь крабовые палочки готовлю только так: сырно-чесночная вкуснятина на закуску

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября
Регионы

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.