Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 08:00

Готовим как шеф: простой рецепт изысканной начинки для ваших тарталеток

Готовим как шеф: простой рецепт изысканной начинки для ваших тарталеток Готовим как шеф: простой рецепт изысканной начинки для ваших тарталеток Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Ищете впечатляющую, но простую в приготовлении закуску? Элегантная начинка для тарталеток с грушей и горгонзолой станет вашим секретным оружием. Это идеальный баланс сладкого, соленого и пикантного, который удивит гостей и украсит любой стол.

Секрет этого рецепта — в использовании вяленой груши. В отличие от свежей, она обладает концентрированным вкусом и жевательной текстурой, что придает блюду особый шарм. Разомните 100 г горгонзолы с 2 ст. л. сливочного сыра. Нарежьте мелкими кубиками 1 вяленую грушу и 30 г обжаренных грецких орехов. Смешайте сырную массу с грушей и орехами, аккуратно наполните тарталетки. Подавайте сразу же, чтобы корзинки оставались хрустящими.

Эта простая, но утонченная начинка для тарталеток доказывает: чтобы создать кулинарный шедевр, иногда нужны всего три правильных ингредиента. Обязательно попробуйте!

Ранее мы делились с вами рецептом быстрой засолки красной рыбки своими руками.

праздники
юбилей
быстрые рецепты
сыр
груша
перекусы
закуски
Валентина Еремеева
В. Еремеева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Легкий салат «Мышиный король». Идеально для праздника: 3 ингредиента и сыр
Группа россиянок незаконно легализовала более 1,5 тыс. мигрантов
Лавров раскрыл, что важно сделать для урегулирования конфликта на Украине
Жителей российского города предупредили о скорой ликвидации обломков БПЛА
Врач объяснила, как избежать появления вшей у взрослых и детей
Готовим как шеф: простой рецепт изысканной начинки для ваших тарталеток
«Минутная радость»: Егорян оценила свое золото на ЧМ по фехтованию
Провальный спектакль ВСУ и чудесное спасение: новости СВО к утру 20 ноября
Новогодний отдых за рубежом в 2026-м: какие туры еще можно купить недорого
ФСБ схватила планировавшего убить офицера Минобороны РФ агента Киева
Пушков указал на «черную точку» для Зеленского
Командование пошло на крайние меры ради удержания позиций под Харьковом
В МИД России назвали тех, кто должен разделить с Зеленским ответственность
«Прямо на улице лежали»: боец вспомнил о зверствах ВСУ под Днепропетровском
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 20 ноября: инфографика
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 20 ноября
Силы ПВО сбили 65 украинских беспилотников ночью над Россией
Россиян предупредили об опасности пришедшего из Кореи алкогольного напитка
Еще одно предприятие Рязанской области попало под удар
Песков раскрыл, какая музыка нравится Путину
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе
Общество

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.