Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 20 ноября: инфографика

В ночь на 20 ноября Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 65 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 65 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 18 — над территорией Воронежской области, 16 — над территорией Рязанской области, 14 — над территорией Белгородской области, семь — над территорией Тульской области, четыре — над территорией Брянской области, три — над территорией Липецкой области, два — над территорией Тамбовской области, один — над территорией Республики Крым, — сообщили в военном ведомстве. Фото: Иллюстрация NEWS.ru