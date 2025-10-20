Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 12:18

Рецепт «Пьяного борща» от бабушки: обалденный согревающий суп — один простой ингредиент решает все

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вы еще не пробовали «Пьяный борщ»? Этот борщ особенный — его завершает рюмка водки, которая придает блюду уникальный аромат и насыщенный вкус. От него веет теплом домашней печки и уютом семейного ужина. Рецепт передается из поколения в поколение и станет настоящей находкой для тех, кто любит сытные и ароматные блюда.

Для приготовления возьмите 300 г говяжьих костей с мясом, одну свеклу, 2–3 картофелины, морковь и луковицу, половину небольшого кочана капусты, 2–3 зубчика чеснока, 1–2 ст. ложки томатной пасты и лавровые листья. Немного уксуса, соль и перец добавят яркости вкусу, а для зажарки используйте бекон, сало или грудинку.

Сначала сварите на медленном огне наваристый бульон, затем нарежьте и обжарьте овощи с салом и томатной пастой, добавив уксус для легкой кислинки. Соедините с бульоном картофель и капусту, доведите до мягкости, положите зажарку и за пять минут до готовности добавьте чеснок и рюмку водки. Подавайте горячим со сметаной, посыпав свежей зеленью. Этот борщ с богатым вкусом и ароматом станет главным героем любого семейного ужина и оставит приятное воспоминание о домашних традициях.

Ранее мы готовили суп с фрикадельками и рисом. Самое уютное домашнее блюдо.

