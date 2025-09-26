Суп с фрикадельками и рисом: самое уютное домашнее блюдо

Суп с фрикадельками и рисом: самое уютное домашнее блюдо

Суп с фрикадельками и рисом: самое уютное домашнее блюдо! Ароматный, наваристый и невероятно сытный суп с нежными фрикадельками станет любимым блюдом для всей семьи. Идеальное сочетание овощей и мясных шариков в прозрачном бульоне согреет в любой день!

Ингредиенты для супа

Бульон мясной/вода — 1,5 л

Картофель — 3 шт.

Морковь — 1 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Перец болгарский — 1/2 шт.

Масло растительное — 2 ст. л.

Соль — по вкусу

Лавровый лист — 1 шт.

Для фрикаделек

Фарш мясной — 300 г

Рис — 60 г

Лук репчатый — 1/2 шт.

Яйцо — 1 шт.

Петрушка — 3 веточки

Соль — по вкусу

Перец черный — по вкусу

Приготовление

Лук и морковь нарежьте мелкими кубиками, обжарьте на масле до мягкости. Картофель нарежьте кубиками. Для фрикаделек смешайте фарш с мелко нарезанным луком, рисом, яйцом, зеленью, солью и перцем. Сформируйте небольшие шарики. В кипящий бульон опустите картофель, варите 10 минут. Добавьте фрикадельки и готовьте 7–10 минут до их всплытия. Положите обжаренные овощи и лавровый лист, проварите 5 минут. Подавайте со сметаной и зеленью.

Ранее мы готовили быстрый суп с сосисками и вермишелью! Сытный обед за 20 минут.