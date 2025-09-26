Суп с фрикадельками и рисом: самое уютное домашнее блюдо! Ароматный, наваристый и невероятно сытный суп с нежными фрикадельками станет любимым блюдом для всей семьи. Идеальное сочетание овощей и мясных шариков в прозрачном бульоне согреет в любой день!
Ингредиенты для супа
- Бульон мясной/вода — 1,5 л
- Картофель — 3 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Лук репчатый — 1 шт.
- Перец болгарский — 1/2 шт.
- Масло растительное — 2 ст. л.
- Соль — по вкусу
- Лавровый лист — 1 шт.
Для фрикаделек
- Фарш мясной — 300 г
- Рис — 60 г
- Лук репчатый — 1/2 шт.
- Яйцо — 1 шт.
- Петрушка — 3 веточки
- Соль — по вкусу
- Перец черный — по вкусу
Приготовление
- Лук и морковь нарежьте мелкими кубиками, обжарьте на масле до мягкости. Картофель нарежьте кубиками.
- Для фрикаделек смешайте фарш с мелко нарезанным луком, рисом, яйцом, зеленью, солью и перцем. Сформируйте небольшие шарики.
- В кипящий бульон опустите картофель, варите 10 минут. Добавьте фрикадельки и готовьте 7–10 минут до их всплытия. Положите обжаренные овощи и лавровый лист, проварите 5 минут. Подавайте со сметаной и зеленью.
