Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
26 сентября 2025 в 10:30

Суп с фрикадельками и рисом: самое уютное домашнее блюдо

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Суп с фрикадельками и рисом: самое уютное домашнее блюдо! Ароматный, наваристый и невероятно сытный суп с нежными фрикадельками станет любимым блюдом для всей семьи. Идеальное сочетание овощей и мясных шариков в прозрачном бульоне согреет в любой день!

Ингредиенты для супа

  • Бульон мясной/вода — 1,5 л
  • Картофель — 3 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Перец болгарский — 1/2 шт.
  • Масло растительное — 2 ст. л.
  • Соль — по вкусу
  • Лавровый лист — 1 шт.

Для фрикаделек

  • Фарш мясной — 300 г
  • Рис — 60 г
  • Лук репчатый — 1/2 шт.
  • Яйцо — 1 шт.
  • Петрушка — 3 веточки
  • Соль — по вкусу
  • Перец черный — по вкусу

Приготовление

  1. Лук и морковь нарежьте мелкими кубиками, обжарьте на масле до мягкости. Картофель нарежьте кубиками.
  2. Для фрикаделек смешайте фарш с мелко нарезанным луком, рисом, яйцом, зеленью, солью и перцем. Сформируйте небольшие шарики.
  3. В кипящий бульон опустите картофель, варите 10 минут. Добавьте фрикадельки и готовьте 7–10 минут до их всплытия. Положите обжаренные овощи и лавровый лист, проварите 5 минут. Подавайте со сметаной и зеленью.

Ранее мы готовили быстрый суп с сосисками и вермишелью! Сытный обед за 20 минут.

Читайте также
Быстрый суп из сырков и копченого окорочка: готовится проще простого, а вкус — огонь
Общество
Быстрый суп из сырков и копченого окорочка: готовится проще простого, а вкус — огонь
Суп с чечевицей и беконом в горшочке: вам понравится этот простой рецепт с яйцом
Общество
Суп с чечевицей и беконом в горшочке: вам понравится этот простой рецепт с яйцом
Фрикадельки в томатно-овощном рагу: можно есть на ужин даже на диете
Общество
Фрикадельки в томатно-овощном рагу: можно есть на ужин даже на диете
Шведские фрикадельки с клюквенным соусом: легко приготовит каждый русский
Общество
Шведские фрикадельки с клюквенным соусом: легко приготовит каждый русский
Узбекский плов в казане на костре: секреты, о которых не расскажут повара
Семья и жизнь
Узбекский плов в казане на костре: секреты, о которых не расскажут повара
супы
фрикадельки
рис
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Как выбрать хороший чай: советы от титестера
«Пора прекратить истерики»: Европу предупредили о дерзком замысле Киева
Атомная подлодка «Борей» всплыла недалеко от Хоккайдо и всполошила Японию
Стало известно, почему Светлаков и Малахов пропали из дела о «Крокусе»
В США 12-летний мальчик на машине родителей устроил гонки с полицией
Закон о тишине в ХМАО: режим и штрафы в 2025 году
На Западе нашли параллели между ЗАЭС и «Фукусимой-1»
«100 тыс. рублей»: в Госдуме призвали поднять зарплату дошкольных педагогов
МВД рассказало, как обманывают россиян с онлайн-подписками
Власти Ростовской области рассказали о ситуации с нехваткой бензина
В Минобрнауки назвали сферу, в которой ИИ обеспечит прорыв
Стая собак едва не растерзала мужчину на российской свалке
Машину с самодельным оружием для тихой стрельбы остановили в Ленобласти
В Ростовской области озвучили последствия новой атаки дронов ВСУ
Появилось уникальное видео с линии обороны ВСУ под Купянском
Россия добилась триумфа в параплавании
В Венгрии жестко поставили Украину на место после хамства в адрес Будапешта
Минприроды разработало новый метод поиска потерявшихся домашних животных
Военный эксперт рассказал, какое оружие США могут отправить Киеву
В Иране рассказали об ультиматуме США для отсрочки санкций
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.