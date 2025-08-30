Быстрый суп с сосисками и вермишелью! Сытный обед за 20 минут

Быстрый суп с сосисками и вермишелью! Идеальный вариант, когда нужно приготовить вкусный и сытный обед за 20 минут! Этот суп с аппетитной пассеровкой, нежными сосисками и вермишелью станет любимым блюдом для всей семьи. Ароматный, насыщенный и такой простой!

Ингредиенты

Картофель — 4 шт.

Морковь — 1 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Масло растительное — 2 ст. л.

Соль — по вкусу

Сосиски молочные — 4 шт.

Вермишель тонкая — горсть (около 50 г)

Горошек зеленый консервированный — 1/2 банки

Перец черный молотый — по вкусу

Лавровый лист — 1–2 шт.

Зелень свежая — по вкусу

Вода или куриный бульон — 2 л

Приготовление

В кастрюле вскипятите воду или бульон, посолите. Картофель очистите и нарежьте кубиками, опустите в кипящую жидкость. Варите 10 минут. Лук и морковь нарежьте мелкими кубиками, обжарьте на растительном масле до мягкости, затем добавьте в суп. Сосиски нарежьте кружочками и отправьте в кастрюлю вместе с вермишелью. Варите ещё 5–7 минут до готовности вермишели. Добавьте зеленый горошек, лавровый лист, перец по вкусу. Снимите с огня, дайте супу настояться 5 минут. Перед подачей украсьте свежей зеленью.

