30 августа 2025 в 06:00

Быстрый суп с сосисками и вермишелью! Сытный обед за 20 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Быстрый суп с сосисками и вермишелью! Идеальный вариант, когда нужно приготовить вкусный и сытный обед за 20 минут! Этот суп с аппетитной пассеровкой, нежными сосисками и вермишелью станет любимым блюдом для всей семьи. Ароматный, насыщенный и такой простой!

Ингредиенты

  • Картофель — 4 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Масло растительное — 2 ст. л.
  • Соль — по вкусу
  • Сосиски молочные — 4 шт.
  • Вермишель тонкая — горсть (около 50 г)
  • Горошек зеленый консервированный — 1/2 банки
  • Перец черный молотый — по вкусу
  • Лавровый лист — 1–2 шт.
  • Зелень свежая — по вкусу
  • Вода или куриный бульон — 2 л

Приготовление

  1. В кастрюле вскипятите воду или бульон, посолите. Картофель очистите и нарежьте кубиками, опустите в кипящую жидкость. Варите 10 минут. Лук и морковь нарежьте мелкими кубиками, обжарьте на растительном масле до мягкости, затем добавьте в суп. Сосиски нарежьте кружочками и отправьте в кастрюлю вместе с вермишелью.
  2. Варите ещё 5–7 минут до готовности вермишели. Добавьте зеленый горошек, лавровый лист, перец по вкусу. Снимите с огня, дайте супу настояться 5 минут. Перед подачей украсьте свежей зеленью.

Ранее мы делились суперским способом съесть тонны кабачков! Сырный крем-суп с беконом.

супы
сосиски
вермишель
простой рецепт
обеды
Ольга Шмырева
О. Шмырева
