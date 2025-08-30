Быстрый суп с сосисками и вермишелью! Сытный обед за 20 минут

Быстрый суп с сосисками и вермишелью! Идеальный вариант, когда нужно приготовить вкусный и сытный обед за 20 минут! Этот суп с аппетитной пассеровкой, нежными сосисками и вермишелью станет любимым блюдом для всей семьи. Ароматный, насыщенный и такой простой!
Ингредиенты
- Картофель — 4 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Лук репчатый — 1 шт.
- Масло растительное — 2 ст. л.
- Соль — по вкусу
- Сосиски молочные — 4 шт.
- Вермишель тонкая — горсть (около 50 г)
- Горошек зеленый консервированный — 1/2 банки
- Перец черный молотый — по вкусу
- Лавровый лист — 1–2 шт.
- Зелень свежая — по вкусу
- Вода или куриный бульон — 2 л
Приготовление
- В кастрюле вскипятите воду или бульон, посолите. Картофель очистите и нарежьте кубиками, опустите в кипящую жидкость. Варите 10 минут. Лук и морковь нарежьте мелкими кубиками, обжарьте на растительном масле до мягкости, затем добавьте в суп. Сосиски нарежьте кружочками и отправьте в кастрюлю вместе с вермишелью.
- Варите ещё 5–7 минут до готовности вермишели. Добавьте зеленый горошек, лавровый лист, перец по вкусу. Снимите с огня, дайте супу настояться 5 минут. Перед подачей украсьте свежей зеленью.
