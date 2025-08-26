Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Суперский способ съесть тонны кабачков! Сырный крем-суп с беконом

Суперский способ съесть тонны кабачков! Сырный крем-суп с беконом и кабачком! Невероятно нежный и бархатный сырный крем-суп с хрустящим беконом и нежным кабачком! Идеальное блюдо для прохладного дня — согреет, насытит и подарит настоящее кулинарное наслаждение. Тарелка абсолютного уюта!

Ингредиенты (на 4 порции)

  • Картофель — 300 г
  • Кабачок — 300 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Сливки 20% — 200 мл
  • Сыр чеддер — 150 г
  • Бекон — 100 г
  • Масло сливочное — 30 г
  • Соль, перец и зелень — по вкусу

Приготовление

  1. Бекон нарежьте полосками и обжарьте на сухой сковороде до хрустящей корочки, затем переложите на бумажное полотенце. В кастрюле растопите сливочное масло, обжарьте нарезанный лук, морковь и чеснок до мягкости. Добавьте кубики картофеля и кабачка, залейте овощным бульоном или водой так, чтобы жидкость полностью покрывала овощи. Варите 15–20 минут до полной готовности овощей.
  2. Снимите кастрюлю с огня и измельчите суп погружным блендером до однородной кремообразной консистенции. Верните на медленный огонь, влейте сливки и добавьте тертый сыр, постоянно помешивая, пока сыр полностью не расплавится. Приправьте солью и перцем по вкусу. Подавайте суп горячим, украсив хрустящим беконом и свежей зеленью.

Ранее мы готовили кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из четырех ингредиентов.

