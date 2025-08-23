Переговоры Путина и Трампа на Аляске
23 августа 2025

Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов

Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Идеальный завтрак или лёгкий ужин! Хрустящие по краям, нежные внутри, с аппетитным расплавленным сыром и бархатистым желтком. Это блюдо покоряет с первого кусочка — простое, сытное и удивительно ароматное. Готовится в духовке без лишнего масла!

Ингредиенты

  • Кабачок — 250 г
  • Яйцо — 1 в основу и еще по количеству гнезд
  • Сыр твёрдый — 70 г
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Масло растительное — 1 ст. л.
  • Соль — по вкусу
  • Перец чёрный — по вкусу
  • Зелень — для подачи

Приготовление

  1. Кабачок натрите на крупной тёрке, слегка отожмите лишнюю жидкость. Чеснок пропустите через пресс или мелко натрите. Сыр натрите на средней тёрке. В миске смешайте кабачок, чеснок, сыр, одно целое яйцо, соль и перец. Масса должна быть влажной, но держать форму. Противень застелите пергаментом, смажьте маслом. Выкладывайте массу горками, формируя углубление в центре каждого «гнезда».
  2. В каждое углубление влейте по яйцу. Слегка посолите и поперчите сверху. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут до золотистого края и слегка схватившегося желтка. Подавайте сразу, украсив зеленью и свежими овощами.

Ранее мы готовили кабачковый омлет с сыром! Суперский ужин или завтрак в летний сезон.

