Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов

Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Идеальный завтрак или лёгкий ужин! Хрустящие по краям, нежные внутри, с аппетитным расплавленным сыром и бархатистым желтком. Это блюдо покоряет с первого кусочка — простое, сытное и удивительно ароматное. Готовится в духовке без лишнего масла!

Ингредиенты

Кабачок — 250 г

Яйцо — 1 в основу и еще по количеству гнезд

Сыр твёрдый — 70 г

Чеснок — 2 зубчика

Масло растительное — 1 ст. л.

Соль — по вкусу

Перец чёрный — по вкусу

Зелень — для подачи

Приготовление

Кабачок натрите на крупной тёрке, слегка отожмите лишнюю жидкость. Чеснок пропустите через пресс или мелко натрите. Сыр натрите на средней тёрке. В миске смешайте кабачок, чеснок, сыр, одно целое яйцо, соль и перец. Масса должна быть влажной, но держать форму. Противень застелите пергаментом, смажьте маслом. Выкладывайте массу горками, формируя углубление в центре каждого «гнезда». В каждое углубление влейте по яйцу. Слегка посолите и поперчите сверху. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут до золотистого края и слегка схватившегося желтка. Подавайте сразу, украсив зеленью и свежими овощами.

