Кабачковый омлет с сыром! Суперский ужин или завтрак в летний сезон! Нежный, воздушный омлет с сочными кабачками и расплавленным сыром готовится за считанные минуты. Это блюдо покорит вас своей простотой и насыщенным вкусом.

Ингредиенты

Кабачок — 200 г

Яйцо — 3–4 шт.

Помидор — 1 шт.

Сливки — 50 мл

Сыр твердый — 50 г

Соль — по вкусу

Перец черный молотый — щепотка

Зелень свежая — несколько веточек

Приготовление

Очистите кабачок от кожицы и нарежьте, помидор нарежьте мелко. Взбейте яйца, сливки, соль и перец. Взбивайте до получения однородной воздушной массы. Натрите сыр на крупной терке и аккуратно вмешайте в полученную смесь вместе с мелко нарубленной зеленью. Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием, выложите кабачки и помидоры, вылейте смесь и готовьте под крышкой на среднем огне 7–10 минут до полного схватывания. Подавайте сразу же, пока омлет нежный и горячий.

