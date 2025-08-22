Кабачковый омлет с сыром! Суперский ужин или завтрак в летний сезон! Нежный, воздушный омлет с сочными кабачками и расплавленным сыром готовится за считанные минуты. Это блюдо покорит вас своей простотой и насыщенным вкусом.
Ингредиенты
- Кабачок — 200 г
- Яйцо — 3–4 шт.
- Помидор — 1 шт.
- Сливки — 50 мл
- Сыр твердый — 50 г
- Соль — по вкусу
- Перец черный молотый — щепотка
- Зелень свежая — несколько веточек
Приготовление
- Очистите кабачок от кожицы и нарежьте, помидор нарежьте мелко. Взбейте яйца, сливки, соль и перец. Взбивайте до получения однородной воздушной массы. Натрите сыр на крупной терке и аккуратно вмешайте в полученную смесь вместе с мелко нарубленной зеленью.
- Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием, выложите кабачки и помидоры, вылейте смесь и готовьте под крышкой на среднем огне 7–10 минут до полного схватывания. Подавайте сразу же, пока омлет нежный и горячий.
Ранее мы готовили яичницу из Польши «Смажена» с колбасками! Аппетитный завтрак за 15 минут.