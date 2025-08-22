Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 06:00

Кабачковый омлет с сыром! Суперский ужин или завтрак в летний сезон

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачковый омлет с сыром! Суперский ужин или завтрак в летний сезон! Нежный, воздушный омлет с сочными кабачками и расплавленным сыром готовится за считанные минуты. Это блюдо покорит вас своей простотой и насыщенным вкусом.

Ингредиенты

  • Кабачок — 200 г
  • Яйцо — 3–4 шт.
  • Помидор — 1 шт.
  • Сливки — 50 мл
  • Сыр твердый — 50 г
  • Соль — по вкусу
  • Перец черный молотый — щепотка
  • Зелень свежая — несколько веточек

Приготовление

  1. Очистите кабачок от кожицы и нарежьте, помидор нарежьте мелко. Взбейте яйца, сливки, соль и перец. Взбивайте до получения однородной воздушной массы. Натрите сыр на крупной терке и аккуратно вмешайте в полученную смесь вместе с мелко нарубленной зеленью.
  2. Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием, выложите кабачки и помидоры, вылейте смесь и готовьте под крышкой на среднем огне 7–10 минут до полного схватывания. Подавайте сразу же, пока омлет нежный и горячий.

Ранее мы готовили яичницу из Польши «Смажена» с колбасками! Аппетитный завтрак за 15 минут.

кабачки
омлет
яйца
яичница
простой рецепт
завтраки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Новость недели»: в России разработали тест на определение 25 вирусов
«Унизительный мир»: в США объяснили последствия плана ЕС для Украины
Боевики сбили полицейский вертолет, летевший уничтожить посевы коки
Герой России резко высказался о ремейках фильмов о Великой Отечественной
В Атлантическом океане зафиксировано сильное землетрясение
Чувственный танец медведя попал на видео
Ка-52М «Аллигатор» подорвал опорники ВСУ: успехи ВС РФ к утру 22 августа
Стало известно, какую причину смерти «рисуют» бойцам ВСУ в госпиталях
В РФ могут ввести обязательное страхование любителей экстремального туризма
Готовим драники без муки — облегченный вариант, едим и худеем
Названа операция, способная изменить восприятие внешности человека
Названо блюдо для идеального завтрака, которое зарядит энергией на день
Удары дронов ВСУ спровоцировали возгорания в Ростовской области
Врач рассказала, через какие продукты можно подхватить сальмонеллез
Украинец 10 лет просидит в тюрьме из-за раздачи гуманитарной помощи
За авиапассажиров в России будет установлен новый денежный сбор
Россиянам рассказали, какие прививки нужно поставить осенью
В Ростехе рассекретили, сколько составит выручка корпорации в 2025 году
Секрет молодости, «роман» с Паршутой, мнение об СВО: как живет Марк Тишман
Россиян предупредили о штрафе за неправильную парковку у жилого дома
Дальше
Самое популярное
Бабушка называла эту закатку «Солянка»! Вкуснейшая заготовка на зиму
Общество

Бабушка называла эту закатку «Солянка»! Вкуснейшая заготовка на зиму

Кабачковые дранцы по-белорусски! Самый вкусный и простой рецепт за 5 минут!
Общество

Кабачковые дранцы по-белорусски! Самый вкусный и простой рецепт за 5 минут!

Хит на завтрак! Норвежский яблочный пирог! Просто, вкусно и необычно!
Общество

Хит на завтрак! Норвежский яблочный пирог! Просто, вкусно и необычно!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.