Посол США заявила о переломном моменте в украинском конфликте Посол США в Киеве Дэвис сообщила о переломном моменте в сторону мира на Украине

Временная поверенная в делах США на Украине Джули Дэвис сообщила о позитивных изменениях ситуации в сторону мира. Американский дипломат в соцсети X отметила, что это — переломный момент в урегулировании конфликта.

Все разделяют видение президента (США Дональда. — NEWS.ru) Трампа о прекращении этого (конфликта. — NEWS.ru). Наконец, ситуация меняется в пользу мира — мира, которого так долго ждали украинцы, — сказано в публикации.

Свое заключение Дэвис сделала после серии конструктивных переговоров с киевскими представителями. Во встрече также принимал участие министр армии США Дэниел Дрисколл.

Ранее сообщалось, что прибывший на Украину Дрисколл также хочет встретиться с представителями России. Перед ним поставлена задача возобновить переговоры от имени Трампа.

Впоследствии представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не планирует контактов с Дрисколлом. С такими словами он выступил после визита министра армии США в Киев.

Кроме того, власти США ожидают, что президент Украины Владимир Зеленский подпишет мирный план, подготовленный американскими чиновниками, ко Дню благодарения. В материале сказано, что он состоится 27 ноября.