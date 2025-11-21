Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 02:27

Посол США заявила о переломном моменте в украинском конфликте

Посол США в Киеве Дэвис сообщила о переломном моменте в сторону мира на Украине

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Временная поверенная в делах США на Украине Джули Дэвис сообщила о позитивных изменениях ситуации в сторону мира. Американский дипломат в соцсети X отметила, что это — переломный момент в урегулировании конфликта.

Все разделяют видение президента (США Дональда. — NEWS.ru) Трампа о прекращении этого (конфликта. — NEWS.ru). Наконец, ситуация меняется в пользу мира — мира, которого так долго ждали украинцы, — сказано в публикации.

Свое заключение Дэвис сделала после серии конструктивных переговоров с киевскими представителями. Во встрече также принимал участие министр армии США Дэниел Дрисколл.

Ранее сообщалось, что прибывший на Украину Дрисколл также хочет встретиться с представителями России. Перед ним поставлена задача возобновить переговоры от имени Трампа.

Впоследствии представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не планирует контактов с Дрисколлом. С такими словами он выступил после визита министра армии США в Киев.

Кроме того, власти США ожидают, что президент Украины Владимир Зеленский подпишет мирный план, подготовленный американскими чиновниками, ко Дню благодарения. В материале сказано, что он состоится 27 ноября.

США
Украина
послы
планы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Солдаты КНДР пересекли границу с Южной Кореей
ВС РФ уничтожили тысячи солдат ВСУ, пытавшихся вырваться из Купянска
ЕС рассматривает возможность возглавить подготовку палестинской полиции
Посол США заявила о переломном моменте в украинском конфликте
«Вороватая шайка»: Небензя обратился к Западу на фоне скандала на Украине
Журналисты раскрыли преступные методы украинской армии
США сливают Зеленского: кто станет новым президентом Украины
Освобождение Купянска, главная цель РФ, СВО: заявления Путина и Герасимова
В США назвали ожидаемую дату подписания Зеленским плана по Украине
Стало известно о последствиях запрета программ лояльности на маркетплейсах
Фаза Луны сегодня, 21 ноября 2025 года: что делать в начале лунного цикла?
«Шаг за шагом»: российские военные продолжают работу под Купянском
Погребняк устроила роскошный праздник в Эмиратах
Кадышева уйдет из «Золотого кольца»? Заменит ли ее сын, правда о здоровье
Бизнесмена заподозрили в мошенничестве при ремонте корабля ЧФ
Круизный лайнер с 600 российскими туристами вышел из порта Стамбула
Гороскоп на 21 ноября: секрет удачи для Скорпионов и испытание для Раков
Аэропорт Вильнюса закрыли из-за неопознанных «воздушных шаров»
Зеленский отказался выполнять требование по поводу Ермака
Приметы 21 ноября — Михайлов день: день покоя
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно
Общество

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!
Общество

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.