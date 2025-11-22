Международный муниципальный форум стран БРИКС
22 ноября 2025 в 00:02

Мужчина нашел на пляже огромное существо, предвещающее катастрофы

The Guardian: на берегу Австралии нашли рыбу Судного дня

Австралиец нашел на побережье в штате Тасмания глубоководную рыбу, которую часто называют «предвестником Судного дня», катаклизмов и катастроф, пишет The Guardian. Уточняется, что это ремнетел, носящий также имя «сельдяной король», и он оказался самым крупным из известных на данный момент экземпляров — длиной три метра.

Я увидел огромную рыбу, затем заметил ее красивый окрас и плавники, торчащие из брюха и макушки, — рассказал очевидец по имени Томи Чисман.

В статье сказано, что существует несколько видов таких рыб. Все они, как считают ученые, всплывают на поверхность, когда больны или умирают.

Ранее серферы обнаружили сельдяного короля на пляже мексиканского города Кабо-Сан-Лукас. Рыба была жива, но у нее отсутствовала часть хвоста, вероятно, ремнетела вынесло на берег после встречи с морским хищником.

Тем временем жительница британской деревни Пембри нашла останки гигантского морского существа. Тушу неизвестного животного вынесло на пляж в начале сентября. Предположительно, она могла принадлежать киту. Специалисты по морским наукам решили провести экспертизу, чтобы установить причину смерти — это могли быть болезни, недоедание и загрязнение океана пластиком.

