ПВО сбила украинские БПЛА над южными регионами России Минобороны РФ: по два беспилотника были сбиты над Крымом и Ростовской областью

За вечерний период дежурства с 20:00 до 00:00 мск средства ПВО нейтрализовали атаку четырех украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в пресс-службе Минобороны России. По две воздушные цели были уничтожены над территорией Республики Крым и Ростовской областью.

С 20:00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожено четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: по два БпЛА над территориями Ростовской области и Республики Крым, — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что в ночь на 21 ноября ВСУ атаковали беспилотниками три российских региона. По данным Минобороны РФ, дежурными средствами ПВО уничтожено шесть целей. Из них три беспилотника сбили над Ростовской областью, два — над Краснодарским краем и еще один — над Астраханской областью.

До этого силы ПВО ликвидировали 11 украинских беспилотников в небе над Брянской и Курской областями. Дроны были сбиты вечером 20 ноября, в промежутке с 20:00 до 23:00 мск.

Кроме того, губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал об отражении атаки БПЛА в Чертковском и Шолоховском районах. По его словам, была повреждена опора ЛЭП возле хутора Нагибин, обошлось без жертв. Слюсарь призвал местных жителей сохранять спокойствие и соблюдать осторожность.