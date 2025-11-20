Фаза Луны сегодня, 20 ноября: задачи и сюрпризы новолуния в Скорпионе

Сегодня с 08:55 по московскому времени до 09:48 Луна будет проходить 30-е лунные сутки. Это конец убывающей фазы — уже в 09:48 наступит новолуние и начало 1-го дня следующего лунного цикла.

В какой фазе и в каком знаке зодиака пребывает сегодня Луна

Новолуние в этот раз наступит под знаком Скорпиона. Это означает, что нас ждет лунный месяц, наполненный страстными чувствами и яркими событиями, все это будет венчать столь любимое Скорпионами умение изящно и эффектно мстить. Луна сегодня завершит убывающую фазу и перейдет в растущую. В ночное время суток увидеть на небе ее будет нельзя.

Рекомендации и советы для последнего новолуния осени

В период 30-х лунных суток можно будет насладиться покоем и обилием энергии, которую следует потратить разумно, на дела, которые важны для вас лично. Хорошо подводить итоги и строить планы на будущее. Можно и закрыть гештальты — это даст возможность двигаться вперед налегке. Доверяйте интуиции. С наступление 1-го лунного дня все эти веяния сохранятся. Следите за тем, чтобы ваши мысли и намерения были чисты.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Свадьба и отношения под безлунным небом

Заключать брак в этот день не рекомендуется. В общении с родственниками сделайте упор на конструктивном диалоге, для того чтобы расставить все точки над i. Не выясняйте отношения, решайте задачу достичь мира. Просите прощения и великодушно прощайте сами.

Здоровье и красота в новолуние

Посвятите день релаксу или легким тренировкам. Пойдет на пользу массаж, йога, пилатес, посещение бассейна или солярия. Избегайте обильной пищи, берегите голову от возможных травм или переохлаждения. Для посещения салона красоты время сейчас неподходящее.

Финансы и бизнес на рубеже лунных циклов

До начала новолуния подчистите хвосты в делах, подведите итоги лунного месяца. С наступлением нового цикла можно начать строить планы. День не подходит для переговоров или принятия решений. С утра можно раздавать долги, после обеда финансовые операции лучше приостановить.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Природа в безлунные сутки

Как всегда в новолуние, рыбалка окончится ничем. Хотя поездка на природу подарит умиротворение. Внимательный хозяин заметит, что коты и собаки тоже чувствуют фазы Луны, а потому сегодня могут быть слишком вялыми или, наоборот, возбужденными. Подстройтесь под их настроение, покажите свою любовь. Садоводы могут заняться прикопкой саженцев, которые не успели посадить до заморозков.

