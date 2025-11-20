Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Шаляпин получил от депутата неожиданное предложение о работе на ТВ

Депутат Иванов предложил Шаляпину вести православную передачу на ТВ

Прохор Шаляпин Прохор Шаляпин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российский певец Прохор Шаляпин потенциально мог бы стать ведущим православной телепередачи, заявил NEWS.ru председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная», депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. По его словам, талант артиста необходимо направить в просветительское русло.

Мы видим, как в современном информационном пространстве востребованы личности, которые умеют не просто говорить, но и увлекать за собой, быть искренними рассказчиками. Прохор Шаляпин, открыто поддерживающий спецоперацию и выступающий перед нашими бойцами в госпиталях, демонстрирует свою глубокую гражданскую позицию. Эта искренность и готовность служить интересам страны — именно то, что должно стать основой для новой серьезной работы. Предлагаю ему вести на российском ТВ передачу о православии, — поделился Иванов.

Он отметил, что Шаляпин может вдохновлять бойцов в зоне СВО, поднимая их боевой дух. По мнению депутата, энергия и убежденность артиста помогут создать востребованную передачу, которая будет обсуждать важные темы — веру, историю и культуру — доступным языком.

Ранее Шаляпин заявил, что его гонорар за один выпуск программы «Пусть говорят», транслируемой на Первом канале, составлял от 50 до 100 тыс. рублей. По его словам, данная сумма является незначительной.

