Фаза Луны сегодня, 18 ноября: отменяем свадьбу, планируем стирку и диету

Фаза Луны сегодня, 18 ноября: кому можно играть свадьбу, кого ждет успех в продажах?

Сегодня в 06:16 по московскому времени Луна перейдет в 28-е лунные сутки. Они, как обычно, продлятся более 25 часов.

В каком знаке зодиака и в какой фазе сегодня Луна

Луна в четвертой четверти фазы, убывающая. Уже послезавтра нас ждет последнее новолуние этой осени. Уже вторые сутки Луной управляет опасный Скорпион. Если вы ощутили на себе негативное влияние знака, то вспомните и о его положительных сторонах — честности, умении обратить на себя внимание и верности «своим» людям. Поищите и эти качества во всем происходящем.

Общая характеристика дня

Одним словом, этот день можно описать как «движуха». Сегодня можно планировать любые активности, начало и завершение проектов, рутинные дела, переговоры, поездки, операции, свадьбы, покупку-продажу недвижимости и автомобилей. И, самое главное, что на все это хватит сил.

Здоровье и красота

Даже если какие-то болезни сегодня дадут о себе знать, они окажутся либо не опасными, либо легко будут вылечены. Можно планировать операции, уходовые процедуры, начало тренировок в спортзале, диеты и разгрузочные дни.

Бизнес и деньги

Сегодня будут удачными любые дела — подписание контрактов, участие в тендерах, закладка строительства, запуск производства, начало процедуры банкротства, решение накопившихся повседневных задач. Единственное, чего сегодня делать не стоит, — принимать решения, отложите их на другой день.

Свадьба и любовь

Играть свадьбу сегодня стоит только в том случае, если брак заключается по расчету. Для влюбленных день не подходящий. Впрочем, сегодня можно устроить смотрины, прийти в гости к родителям или познакомить сватов.

Рыбы и коты

Рыбалка не задастся с самого начала. Причем обстоятельства сложатся так, что и отдохнуть в тишине не удастся. Владельцам домашних животных сегодня стоит уделить время уборке квартиры от шерсти, в том числе постирать лежанки и игрушки домашних питомцев.

