ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
07 декабря 2025 в 12:46

Гороскоп 7 декабря: кого ждут ссоры в семье? кто сможет избежать конфликтов

Гороскоп на сегодня 7 декабря для женщин и мужчин Гороскоп на сегодня 7 декабря для женщин и мужчин Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Гороскоп на 7 декабря для женщин и мужчин обещает день, полный мелких препятствий и серьезных проблем. Утром станет самым сложным периодом со склоками в коллективе и скандалами в семье. Сохраняйте спокойствие любой ценой, не позволяйте втянуть себя в конфликты. Проявите терпение в общении с людьми, уже после обеда ситуация наладится.

Гороскоп на 7 декабря для мужчин:

  • Овен. Избегайте принятия важных решений: ваша раздражительность может помешать вам адекватно оценить все плюсы и минусы. Найдите время для отдыха и восстановления.
  • Телец. Ожидаются важные события. Будьте рассудительны, соблюдайте дисциплину и прислушивайтесь к старшему поколению — их советы принесут удачу.
  • Близнецы. Контролируйте эмоции и будьте готовы к финансовым потерям. Откровенный разговор позволит решить накопленные проблемы.
  • Рак. Перед тем как сделать решающий шаг в новом направлении, тщательно взвесьте все за и против. Обратитесь за советом к другим, это может помочь.
  • Лев. Сотрудничество с партнерами принесет успех в бизнесе. Используйте энергию для реализации своих амбициозных планов. Не забывайте об отдыхе.
  • Дева. Ваш опыт поможет сделать верный выбор. Однако начинать новое дело пока не время — прежде завершите старые проекты, это принесет удовлетворение.
  • Весы. Вы полные энергии. Уделите должное внимание мелким проблемам на работе. Стремитесь к здоровому образу жизни, но меняйте привычки постепенно.

Гороскоп на сегодня для женщин и мужчин Гороскоп на сегодня для женщин и мужчин Фото: Shutterstock/FOTODOM

  • Скорпион. Вы сосредоточены только на своих интересах. Но придется уделить внимание и окружающим, иначе можно спровоцировать конфликт.
  • Стрелец. Впереди подъем по карьерной лестнице и новые обязанности, которые приведут к изменению образа жизни. Обсудите это заранее с членами семьи — они окажут вам поддержку.
  • Козерог. В качестве профессионала вы сегодня недосягаемы для остальных. Но пора задуматься о повышении квалификации, чтобы сохранить лидерство.
  • Водолей. Вы полны сил, но не проявляйте чрезмерную инициативу, чтобы не стать жертвой зависти окружающих.
  • Рыбы. Сегодня вы легко решите все проблемы, что позволит вам достичь успехов и укрепить свои позиции как в работе, так и в жизни.

Гороскоп на 7 декабря для женщин:

  • Овен. Сегодня для вас день ностальгии, но не забывайте, что и будущее таит в себе немало прекрасных моментов. Возьмите из прошлого только полезный опыт.
  • Телец. Вам открыты новые возможности, но взвесьте все за и против, прежде чем принимать важные решения.
  • Близнецы. Возможны таинственные события и случайные встречи, которые перед вами новые двери. Будьте внимательны, не упустите свой шанс.
  • Рак. Избегайте излишнего рационализма, попробуйте взглянуть на проблемы с улыбкой: это поможет найти простые решения.
  • Лев. Пора задуматься о переменах в семье. Ваши близкие вас поддержат, но необходимо быть откровенными друг с другом.

Гороскоп на сегодня 7 декабря для женщин и мужчин: избегаем ссор, сохраняем спокойствие Гороскоп на сегодня 7 декабря для женщин и мужчин: избегаем ссор, сохраняем спокойствие Фото: Shutterstock/FOTODOM

  • Дева. Ваши советы будут востребованы. Вы сможете упрочить свой авторитет, проявляя внимание и доброту.
  • Весы. Проблемы на работе приведут к необходимости срочно отдохнуть. Не стесняйтесь просить помощи у близких для того, чтобы полноценно восстановить свои силы.
  • Скорпион. Проявите себя в любимом деле. Работайте с энтузиазмом, это поможет избежать замечаний и наладить отношения с начальством.
  • Стрелец. Движение к целям существенно облегчится. Не позволяйте мелким трудностям сбить вас с пути.
  • Козерог. На работе проявите свои лучшие качества, но не перекладывайте ответственность на подчиненных или коллег.
  • Водолей. Очень спокойный день — отличный шанс, чтобы хорошо отдохнуть. Займитесь приятными делами.
  • Рыбы. Удачные решения могут изменить вашу жизнь к лучшему. Используйте свою эмпатию для помощи другим, не забывая про собственное благополучие
астрология
гороскопы
знаки зодиака
эзотерика
Екатерина Метелева
Е. Метелева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Ангарске ввели особый режим из-за проблем на ТЭЦ
История с избиением пса в лифте столичной многоэтажки получила продолжение
Сирота обвинила приемных родителей в краже миллиона рублей
Россияне могут столкнуться с дефицитом урожая
Стало известно, что произошло на переговорах ЕС с Украиной и США
Погода в Москве в понедельник, 8 декабря: ждать ли заморозков и снегопада
В вопросе догазификации Адыгеи появилась ясность
«Искупить грехи»: наемник признал постыдную правду о ВСУ
Рыбацкая леска спасла беженца от БПЛА
Пояс UFC снова в России: кадры легендарной схватки Яна и Двалишвили
Аль Пачино заподозрили в тайной женитьбе
На Западе рассказали о трудностях ЕС в переговорах с США и Украиной
Южная Корея «опрокинула» КНДР ради учений с США
Уволенный сотрудник украл у бывшего босса две тонны сала
Дмитриев поддержал заявление Маска о Четвертом рейхе
Цзю раскрыл секрет победы Петра Яна над Двалившвили
«Человек-жулик»: россияне атаковали Тома Холланда из-за аферы с Долиной
В ГД ответили, почему ЕС планирует начать конфликт с Россией в 2030 году
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 7 декабря, фото, видео
В Бенине мятежники захватили президентский дворец
Дальше
Самое популярное
Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Вкуснее тарталеток и канапе! Мои волованы с курицей и грибами — изысканнее любой икры! Идеально к шампанскому
Общество

Вкуснее тарталеток и канапе! Мои волованы с курицей и грибами — изысканнее любой икры! Идеально к шампанскому

Достаю фарш и чеснок — тефтели не нужны! Готовлю схторац: котлеты в ароматном соусе как в Армении
Общество

Достаю фарш и чеснок — тефтели не нужны! Готовлю схторац: котлеты в ароматном соусе как в Армении

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.