Гороскоп на 1 марта: Девам искать поддержку, а Стрельцам гулять

Гороскоп на сегодня, 1 марта для всех знаков зодиака обещает удачные события, но только тем, кто не будет спешить и обратит внимание на мелкие детали. Терпение понадобится всем, кто имеет дело с чужими финансами или подписывает важные бумаги. Утро подарит позитив и приятное общение, а вот после обеда возможны ссоры с родными, поэтому вечером лучше побыть одному.

Овен

Гороскоп на сегодня для Овнов предупреждает, что излишняя активность может всем броситься в глаза. Вероятны споры с членами семьи, которые в итоге негативно повлияют на ваш бюджет. Не спешите менять жизнь — важные решения лучше перенести. Если получите выгодное предложение или вам подвернется новый проект, смело соглашайтесь.

Гороскоп на сегодня для Тельцов советует считаться с чужим мнением, даже если это бесит. День в целом удачный, но после обеда есть риск уйти в мрачные мысли и испортить себе настроение. Не ругайтесь, а ищите общий язык — окружающие оценят вашу гибкость. Лучше переключите внимание на заботу о близких, это поможет.

Гороскоп на сегодня для Близнецов обещает мощный прилив сил с утра, который стоит потратить на трудные вопросы. Настроение будет скакать на пустом месте, поэтому, чтобы не переживать, просто следуйте плану. Вечером обязательно купите себе что-то приятное в награду за продуктивный день.

Рак

Гороскоп на сегодня для Раков называет этот день идеальным для воспоминаний. Мысли о детстве наполнят вас радостью и счастьем. Лучше сосредоточиться на учебе и новых знаниях, избегая тяжелой физической работы. Сегодня ваша доброта очень нужна окружающим, а вот общение с протиповоположным полом лучше свести к нулю.

Гороскоп на 1 марта: Тельцам договариваться, а Водолеям манипулировать Фото: Shutterstock/FOTODOM

Гороскоп на сегодня для Львов предупреждает, что старт новых проектов пока под запретом. Займитесь старыми делами и не переживайте, если кажется, что шанс упущен. Избегайте стрессов и перенапряжения, чтобы случайно не травмироваться. Вечером запланируйте время только для себя.

Гороскоп на сегодня для Дев говорит, что вы быстро устанете от людей. Будет сложно сконцентрироваться, поэтому не бойтесь просить помощи — вас поймут и поддержат. Держитесь подальше от ссор и любое решение принимайте только после тщательных размышлений.

Весы

Гороскоп на сегодня для Весов обещает внезапные хлопоты, связанные с квартирой или домом. При общении с посторонними, старайтесь не ругаться, а разряжать обстановку шутками, если нужно — зовите на помощь друзей. Чтобы обрести спокойствие, займитесь домашним уютом и наведите порядок.

Скорпион

Гороскоп на сегодня для Скорпионов напоминает, что сдержанность убережет от проблем. Репутация под угрозой, так что держите себя в руках и не поддавайтесь соблазнам. День отлично подходит для примирения с родными, будьте открыты, но не болтайте лишнего. Вечер проведите в кругу семьи.

Стрелец

Гороскоп на сегодня для Стрельцов сулит успех и в работе, и в общении. Ваши профессиональные успехи заметят и оценят по заслугам. Не торопитесь с выводами, вы способны на большее, поэтому смело стройте новые планы. Вечером обязательно выйдите на свежий воздух и прогуляйтесь.

Козерог

Гороскоп на сегодня для Козерогов советует проявить упорство и умение рисковать, чтобы справиться с трудностями. Займитесь самообразованием и наведите порядок в мыслях и делах. Контролируйте финансы и не забывайте уделять время родственникам. Спорт или уборка помогут привести голову в порядок.

Водолей

Гороскоп на сегодня для Водолеев обещает бурю эмоций и пробуждение таланта управлять людьми. Первая половина дня хороша для салонов красоты и ухода за собой. Выступать на публике — отличная идея, а вот стройку и ремонт лучше отложить. Не рассказывайте о планах чужим людям, чтобы не сглазить удачу.

Рыбы

Гороскоп на сегодня для Рыб рекомендует провести время с семьей, это принесет радость и мир в отношения. День эмоционально тяжелый, поэтому примите помощь от родных и сами поддерживайте их. Будьте внимательны с документами и не торопитесь менять интерьер в квартире. Вечер посвятите себе.

