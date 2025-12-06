ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
06 декабря 2025 в 03:00

Фаза Луны сегодня, 6 декабря: опасаемся травм, торгуем, стрижем цветы

Фаза Луны сегодня 6 декабря: не пьем лекарства, убираем шерсть, радуемся общению Фаза Луны сегодня 6 декабря: не пьем лекарства, убираем шерсть, радуемся общению Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Сегодня в 16:37 по времени столицы Луна начнет свои 17-е сутки в этом месяце, которые завершатся уже только завтра. Последнее полнолуние 2025 года позади.

В каком знаке зодиака и в какой фазе сегодня Луна

Луна сегодня находится под управлением серьезного и логичного Рака. В связи с чем в течение дня никаких непредсказуемых ситуаций не предвидится. После полнолуния Луна перешла в убывающую фазу. С каждым днем ее диск будет все больше таять, пока на небосклоне не останется лишь похожий на букву С месяц.

Общая характеристика дня

Отличный день для общения, налаживания контактов, восстановления давно потерянных связей. Утром творческие люди испытают невероятный подъем и вполне возможно сделают какое-нибудь открытие. Однако будьте готовы к тому, что не все смогут выдержать сегодняшнюю бурю эмоций.

Здоровье и красота

Сегодня стоит опасаться травм и инфекций. Также с опасением следует отнестись к употреблению любых медикаментов, серьезнее витамина С. Удачно пройдут любые салонные процедуры, направленные на омоложение и похудение. Во всем, что касается красоты — маникюра, педикюра, стрижки, — с наведением марафета стоит повременить.

Фаза Луны сегодня 6 декабря: не пьем лекарства, убираем шерсть Фаза Луны сегодня 6 декабря: не пьем лекарства, убираем шерсть Фото: Shutterstock/FOTODOM

Деньги и бизнес

День не подходит для начала проектов, но и рутинные дела, включая составление отчетов, пойдут не очень успешно. Зато можно заняться завершением различных контрактов и проверкой исполнения всех пунктов контракта. Хорошо пройдут командировки, деловые визиты в других городах и странах. Удачный день инвестиций, платежей, покупок, торговли, особенно, если она связана со сферой экспорта-импорта.

Брак и отношения

Прекрасный день для свадьбы — считается, что семья, созданная в этот день, просуществует до конца жизни обоих супругов, которые станут друг для друга не только идеальными любовниками, но и лучшими друзьями. Общение с родственниками и друзьями сегодня также очень благоприятно.

Фаза Луны сегодня 6 декабря Фаза Луны сегодня 6 декабря Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Природа

Возможно, вам повезет на рыбалке. Однако все равно улов будет настолько скромным, что вы пожалеете о потраченном на поездку бензине. Садоводы могут заняться зимними работами на участке. Владельцам собак и кошек самое время провести генеральную уборку квартиры не только от шерсти питомцев, но и от их заначек — загляните под диван, за шкаф, за батарею и внимательно перетряхните все диванные подушки. Возможно, где-то в их недрах притаился заныканный на черный день селедочный хвост.

Читайте также
Змея готовит щедрый подарок тем, кто рожден в особые даты: как избранники успеют улучшить свое финансовое положение до конца 2025 года
Общество
Змея готовит щедрый подарок тем, кто рожден в особые даты: как избранники успеют улучшить свое финансовое положение до конца 2025 года
Преданные пессимисты: полная характеристика рожденных в год Собаки
Семья и жизнь
Преданные пессимисты: полная характеристика рожденных в год Собаки
Лунный календарь на декабрь-2025: благоприятные дни для всех дел
Семья и жизнь
Лунный календарь на декабрь-2025: благоприятные дни для всех дел
Фаза Луны сегодня, 25 ноября: не даем в долг, гладим котов, омолаживаемся
Семья и жизнь
Фаза Луны сегодня, 25 ноября: не даем в долг, гладим котов, омолаживаемся
Фаза Луны сегодня, 24 ноября: кормим белок, бережем деньги, рыбачим
Семья и жизнь
Фаза Луны сегодня, 24 ноября: кормим белок, бережем деньги, рыбачим
астрология
лунные календари
фаза Луны
эзотерика
Екатерина Метелева
Е. Метелева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Госдеп обнародовал результаты американо-украинских переговоров
«Акрон» столкнулся с проблемами при вылете на матч с «Зенитом"
Фаза Луны сегодня, 6 декабря: опасаемся травм, торгуем, стрижем цветы
«НАТО — блеф, ЕС — фикция»: конец Украины обернется крахом для всего Запада
«Бессмыслица»: Трампу не понравилось название одного вида спорта
Дрон ВСУ врезался в многоэтажку в Рязани
В тренде больше 130 лет! Как балет «Щелкунчик» стал люксовым брендом
В Госдуме перечислили документы для получения повышенной пенсии
Атакованный дроном ВСУ танкер сел на мель во время шторма
Жители Рязани рассказали о серии взрывов на фоне тревоги
Умер создатель музея Гуггенхайма и «Танцующего дома» в Праге
Угрозы и возмещение ущерба: Долина рассказала свою версию аферы с квартирой
Косые, больные, бомжи: кого и как мобилизуют в ВСУ
Ермака заподозрили в подготовке бегства за рубеж
Человек-паук стал «участником» аферы с Долиной
Зеленский лишил Ермака двух важных функционалов
Приметы 6 декабря: Митрофанов день — день покоя и благодарности
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 6 декабря 2025 года
«Остается в тени»: кто такая Полина Лурье, купившая квартиру у Долиной
Визит Путина в Индию получил высокую оценку
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.