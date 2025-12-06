Фаза Луны сегодня, 6 декабря: опасаемся травм, торгуем, стрижем цветы

Сегодня в 16:37 по времени столицы Луна начнет свои 17-е сутки в этом месяце, которые завершатся уже только завтра. Последнее полнолуние 2025 года позади.

В каком знаке зодиака и в какой фазе сегодня Луна

Луна сегодня находится под управлением серьезного и логичного Рака. В связи с чем в течение дня никаких непредсказуемых ситуаций не предвидится. После полнолуния Луна перешла в убывающую фазу. С каждым днем ее диск будет все больше таять, пока на небосклоне не останется лишь похожий на букву С месяц.

Общая характеристика дня

Отличный день для общения, налаживания контактов, восстановления давно потерянных связей. Утром творческие люди испытают невероятный подъем и вполне возможно сделают какое-нибудь открытие. Однако будьте готовы к тому, что не все смогут выдержать сегодняшнюю бурю эмоций.

Здоровье и красота

Сегодня стоит опасаться травм и инфекций. Также с опасением следует отнестись к употреблению любых медикаментов, серьезнее витамина С. Удачно пройдут любые салонные процедуры, направленные на омоложение и похудение. Во всем, что касается красоты — маникюра, педикюра, стрижки, — с наведением марафета стоит повременить.

Фаза Луны сегодня 6 декабря: не пьем лекарства, убираем шерсть Фото: Shutterstock/FOTODOM

Деньги и бизнес

День не подходит для начала проектов, но и рутинные дела, включая составление отчетов, пойдут не очень успешно. Зато можно заняться завершением различных контрактов и проверкой исполнения всех пунктов контракта. Хорошо пройдут командировки, деловые визиты в других городах и странах. Удачный день инвестиций, платежей, покупок, торговли, особенно, если она связана со сферой экспорта-импорта.

Брак и отношения

Прекрасный день для свадьбы — считается, что семья, созданная в этот день, просуществует до конца жизни обоих супругов, которые станут друг для друга не только идеальными любовниками, но и лучшими друзьями. Общение с родственниками и друзьями сегодня также очень благоприятно.

Фаза Луны сегодня 6 декабря Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Природа

Возможно, вам повезет на рыбалке. Однако все равно улов будет настолько скромным, что вы пожалеете о потраченном на поездку бензине. Садоводы могут заняться зимними работами на участке. Владельцам собак и кошек самое время провести генеральную уборку квартиры не только от шерсти питомцев, но и от их заначек — загляните под диван, за шкаф, за батарею и внимательно перетряхните все диванные подушки. Возможно, где-то в их недрах притаился заныканный на черный день селедочный хвост.