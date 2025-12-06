ТИЭФ'25
06 декабря 2025 в 01:14

Жители Рязани рассказали о серии взрывов на фоне тревоги

SHOT: в центре и на западе Рязани прогремело пять взрывов

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев информировал о не менее пяти взрывах и звуках сигнала тревоги в Рязани. Министерство обороны Российской Федерации эти сведения не комментировало.

Канал утверждает, что системы противовоздушной обороны уничтожают в центре и на западе города беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины. SHOT сообщил о вспышках в небе. Официальной информации о происходящем пока нет.

Ранее краснодарский оперштаб сообщал, что в результате атаки беспилотников ВСУ были повреждены элементы портовой инфраструктуры в Темрюке. На месте происшествия разгорелся пожар. Для его тушения изначально привлекались 32 специалиста и восемь единиц техники регионального МЧС. По предварительной информации, пострадавших нет, персонал эвакуирован.

До этого стало известно, что за три часа дежурные средства ПВО уничтожили 44 дрона ВСУ. Как сообщила пресс-служба Минобороны РФ, атаке противника подверглось пять областей страны. Главный удар пришелся на Курскую область.

