Жители Рязани рассказали о серии взрывов на фоне тревоги SHOT: в центре и на западе Рязани прогремело пять взрывов

Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев информировал о не менее пяти взрывах и звуках сигнала тревоги в Рязани. Министерство обороны Российской Федерации эти сведения не комментировало.

Канал утверждает, что системы противовоздушной обороны уничтожают в центре и на западе города беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины. SHOT сообщил о вспышках в небе. Официальной информации о происходящем пока нет.

Ранее краснодарский оперштаб сообщал, что в результате атаки беспилотников ВСУ были повреждены элементы портовой инфраструктуры в Темрюке. На месте происшествия разгорелся пожар. Для его тушения изначально привлекались 32 специалиста и восемь единиц техники регионального МЧС. По предварительной информации, пострадавших нет, персонал эвакуирован.

До этого стало известно, что за три часа дежурные средства ПВО уничтожили 44 дрона ВСУ. Как сообщила пресс-служба Минобороны РФ, атаке противника подверглось пять областей страны. Главный удар пришелся на Курскую область.